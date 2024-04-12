输入耶路撒冷跳出巴勒斯坦国旗 苹果iPhone引争议

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（法新社旧金山11日电） 智慧手机iPhone部分用户反应，在手机打字输入耶路撒冷（Jerusalem）时，iPhone跳出的建议表情符号为巴勒斯坦国旗，苹果公司（Apple Inc.）今天承诺将修正这个问题。

以色列与统治加萨走廊（Gaza Strip）的巴勒斯坦伊斯兰组织哈玛斯（Hamas）持续交战之际，加州矽谷科技巨擘苹果因为这项问题被控有反以色列的立场，但公司声称肇因是软体错误。

苹果公司告诉法新社，iPhone键盘输入Jerusalem后的建议表情符号出现巴勒斯坦国旗并非有意为之，会在下次作业系统更新时修正这项问题。

英国电视节目主持人莱里（Rachel Riley）在社群媒体指出这个古怪之处，再次引发以色列或巴勒斯坦是否有权主张耶路撒冷为首都的争论。

莱里于社群媒体X平台发文写道：「当我输入以色列首都Jerusalem时，手机跳出巴勒斯坦国旗符号。」她要求苹果公司作出解释。

她还提到，当在iPhone输入一连串其他国家的首都时，都没有出现建议的国旗符号。

莱里在贴文中主张：「对以色列采取双重标准是反犹太主义的表现，这本身就是针对犹太人的种族歧视。」

她表示，在最近一次的iPhone作业系统更新后，巴勒斯坦国旗符号开始跟耶路撒冷有关联。

莱里更在贴文末署名，「对于全球反犹主义浪潮兴起感到忧心的犹太女性」。