边境空袭争议 哥伦比亚、厄瓜多领袖互批

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（法新社波哥大17日电） 哥伦比亚与厄瓜多领导人今天爆发争执，起因是厄瓜多在两国边境附近轰炸疑似犯罪据点时，炸弹可能落入哥伦比亚境内。

哥伦比亚总统裴卓（Gustavo Petro）与厄瓜多总统诺波亚（Daniel Noboa）长达数月的紧张关系今天升温。裴卓指称，一架飞机在边境附近投下了爆裂物。

裴卓在社群平台X发布一张未爆「炸弹」的照片，称该物落在哥伦比亚与厄瓜多边境地区。他呼吁进行彻底调查，并表示：「它落在离一户贫困家庭住宅仅100公尺的地方。」

裴卓今天在演说中表示：「这是一枚只能从飞机上──我不想说是发射，但可能是在未引爆情况下投放──的炸弹。」他补充说，这「并非来自小型飞机，更不可能是无人机」。

接受法新社采访的当地农民证实了裴卓的说法。

农民因巴夸安（Julian Imbacuan）透过电话告诉法新社：「我们都非常害怕──真的很恐惧──担心那些装置会突然爆炸，夺走我们的生命。」

哥伦比亚国防部长桑杰士（Pedro Sanchez）呼吁居民远离该地区，并于今天稍晚宣布已部署部队前往当地。

诺波亚今天也在X上回应称，厄瓜多「目前正在轰炸那些曾被犯罪集团用作藏身处的地点」，并指这些集团「大部分是哥伦比亚人，由于贵国政府对边境的疏忽，才让他们渗透到我国」。

诺波亚表示：「裴卓总统，你的说法是错误的。我们是在自己的领土内行动，而不是你们的。」

●「27具焦黑遗体」

然而，裴卓坚称，「有27具焦黑的遗体，诺波亚的说法并不可信」，但他并未明确说明这是否指最近的伤亡。

法新社联系军方，但未能厘清裴卓此一说法。

哥伦比亚与厄瓜多共享一条586公里的边界，当地有哥伦比亚游击队与两国的犯罪组织活动。他们从事毒品、武器与人口贩运，以及非法采矿。