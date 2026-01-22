达沃斯签署宪章 川普「和平理事会」成立

（法新社达沃斯22日电） 美国总统川普今天在瑞士达沃斯（Davos）举行签署仪式，正式成立他推动的「和平理事会」。该理事会入会费高达10亿美元，邀请名单也引发议论。

包括阿根廷和匈牙利等川普盟友在内，来自19国的领袖和高阶官员与川普同台，在「和平理事会」（Board of Peace）创始宪章上进行签署。

担任理事会主席的川普表示，参与者「多半是非常受欢迎的领袖，也有些不是那么受欢迎，人生就是如此」。

该理事会本来以于哈玛斯（Hamas）和以色列战后监督加萨（Gaza）地区和平为宗旨，但宪章内容憧憬能对解决国际冲突发挥更大作用，引发川普意图使其与联合国相抗衡的疑虑。

对此，川普强调该组织将「与联合国共同合作」。

不过，理事会潜在成员的资格备受争议，川普已邀请4年前入侵乌克兰的俄罗斯总统普丁（Vladimir Putin）加入。

川普表示普丁已同意加入，普丁则表示仍在研议。

常任席位须支付10亿美元会费，引发外界批评该理事会可能成为「付费入场版」的联合国安全理事会。

美国重要盟邦如法国、英国则表达质疑，英国今天宣布不出席签署仪式。

今天上台的领袖大体上与川普关系紧密，包括匈牙利总理奥班（Viktor Orban）、阿根廷总统米雷伊（Javier Milei），或希望展现对川普的忠诚。

来自巴林、摩洛哥、亚美尼亚、亚塞拜然、保加利亚、印尼、约旦、哈萨克、科索沃、巴基斯坦、巴拉圭、卡达、沙乌地阿拉伯、土耳其、阿拉伯联合大公国、乌兹别克和蒙古的官员也跟川普共同签署这项文件。

以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）已表示将会加入，但因加萨战争遭国际刑事法院（International Criminal Court）发出逮捕令的他未出席仪式。