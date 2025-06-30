达赖喇嘛出席祈福仪式 暗示转世制度将延续

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（法新社新德里30日电） 流亡海外的西藏精神领袖达赖喇嘛今天在提前举行的90岁大寿祈福活动中暗示，他圆寂后转世制度会延续下去。这是他迄今为止的最明确表态。

数以千计佛教徒今天参加在印度北部山城达兰萨拉（Dharamsala）为达赖喇嘛举行的祈福活动。这个具有里程碑意义的活动，在达赖喇嘛住了数十年的这座喜马拉雅山山城以外地区也引起广大共鸣。

达赖喇嘛身穿红黄色相间的袈裟，坐着倾听男女出家人、朝圣者及来自世界各地支持者的祈福和念诵。

达赖喇嘛用藏语表示：「就达赖喇嘛的（转世）制度而言，将会有某种框架，我们能在此框架下讨论该制度的延续。」

达赖喇嘛预计7月6日迎接90大寿。他的法名为丹增嘉措（Tenzin Gyatso），藏人咸认他是第14世达赖喇嘛。

根据「尊者达赖喇嘛办公室」（The Office of His Holiness The Dalai Lama）提供的资料，达赖喇嘛预计于6月30日、7月5日、7月6日这3天，在达兰萨拉各出席一场为他庆生、祈福的公开活动。

外界预期曾获颁诺贝尔和平奖（Nobel Peace Prize）的达赖喇嘛将透露，他圆寂后是否会有另一位达赖喇嘛。

达赖喇嘛曾说，转世制度只在藏传佛教信众有需要时才会延续；外界预期他将于7月2日公布相关决定。

这一时刻不只对藏人意义重大，对全球的达赖喇嘛支持者也是如此，他们视达赖为非暴力、慈悲以及在中国治下长期争取西藏文化认同的象徵。