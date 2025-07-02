达赖喇嘛：转世制度将会继续

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（法新社达兰萨拉2日电） 西藏精神领袖达赖喇嘛今天透过声明表示，「达赖喇嘛转世制度将会继续」，达赖喇嘛甘丹颇章基金会（Gaden Phodrang Foundation）将是唯一有权认定转世灵童的机构。

达赖喇嘛曾于2019年时表示，他将在90岁时决定是否转世。

西藏宗教高层今天在印度北部山城达兰萨拉（Dharamsala）开会，达赖喇嘛透过影片表达他的想法，并由办公室发布声明。

达赖喇嘛表示，他在2011年时就在西藏宗教领袖会议上，对藏人、藏传佛教信徒，以及西藏、藏族相关人士提到，他早在1969年就明确表示，「达赖喇嘛的转世问题未来是否继续存在，应由相关人士决定」。

他说：「我曾表示，当我90岁时，会谘询藏传佛教宗教高层、藏族人民，以及其他关心藏传佛教的人士，重新评估达赖喇嘛转世制度是否应该继续存在。」

达赖喇嘛提到，虽然他未就此事与人公开讨论，但过去14年来，西藏各派宗教高层、西藏流亡议会（Tibetan Parliament in Exile, TPiE）、藏人行政中央（Central Tibetan Administration, CTA）、非政府组织，以及喜马拉雅、蒙古、俄罗斯、中国等地的藏传佛教徒都曾致信，并提出理由，请求保留达赖喇嘛的转世制度。

他指出：「特别值得一提的，是我经由各种管道，收到来自西藏境内藏人的来函，表达了相同的呼吁。因为有这些请求，我决定将继续保留达赖喇嘛转世制度。」

达赖喇嘛表示，他在2011年的声明就已经明确订出未来达赖喇嘛转世的认定程序，相关事务将完全由尊者达赖喇嘛办公室的达赖喇嘛甘丹颇章基金会成员负责，他们应谘询藏传佛教各派宗教高层等人意见，即应依照过去的传统进行寻访和认证程序。

他说：「我要在此重申，达赖喇嘛甘丹颇章基金会是唯一拥有认定未来转世灵童权力的单位，其他任何人都无权干涉此事。」