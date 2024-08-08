返国主持临时政府 尤努斯：孟加拉二次独立

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（法新社达卡8日电） 孟加拉学生引领抗争，结束前总理哈希纳15年统治。今天从海外返国主持临时政府的诺贝尔和平奖得主尤努斯指出，罹难的示威人士牺牲自己，让国家「第二次独立」。

尤努斯（Muhammad Yunus）抵达首都达卡后随即告诉记者：「对我们来说，今天是光荣的一天。孟加拉已然开创新的胜利日、孟加拉已经获得第二次独立。」

数周暴力至少造成455人丧生，尤努斯呼吁恢复秩序、要求民众保护彼此，包括保护遭到攻击的宗教少数群体。

84岁的尤努斯最快可能今晚宣誓成为孟加拉新领导人，展开陆军参谋长所承诺的「美好的民主进程」。

他向最早带头抗争的年轻人和不顾一切渴求改变的民众致敬说：「他们保护这个国家，赋予它新的生命。因为他们，孟加拉已经获得第二次独立。」

一周前根本没有人会设想尤努斯可能和军事领袖携手合作。安全部队当时还在开枪对付走上街头要求哈希纳（Sheikh Hasina）下台的示威群众，将他们击毙。

但是军方周末突然转向、攻击哈希纳，使她被迫逃往邻国印度，数以百万计孟加拉人民涌上街头欢呼庆祝。

军方后来接受学生要求，同意由尤努斯领导临时政府。

尤努斯和他创办的微额贷款组织「乡村银行」（Grameen Bank），因提供低于100美元的小额贷款给乡村穷困民众、协助数百万人脱贫，于2006年获颁诺贝尔和平奖。

尤努斯昨天在法国巴黎机场对媒体说：「我期待着回家，看看发生了什么事，以及我们自己如何组织起来，以摆脱目前所处的困境。」

尤努斯因据信出于政治动机的指控，被判处6个月有期徒刑，今年于保释期间出国。达卡法院昨天宣判他无罪。

他昨天返乡前在声明中指出：「保持冷静，做好建设国家的准备。如果我们走上暴力之路，一切将毁于一旦。」

孟加拉陆军参谋长萨曼（Waker-Uz-Zaman）昨天表示，他希望临时政府于今天宣誓就职，并强调自己支持尤努斯。

萨曼说：「我确信他能够带领我们通过一段美好的民主进程。」

尤努斯表示，他希望选举「于几个月内」举行。