连两日流血 美联邦探员波特兰开枪酿2人受伤

（法新社洛杉矶8日电） 当地警方表示，美国联邦执法人员今天在俄勒冈州西部城市波特兰（Portland）开枪射伤两人。

波特兰警方在声明中表示：「在发生涉及联邦探员的枪击案后，目前有两人送医治疗。」昨天才发生一名美国女子在明尼阿波利斯（Minneapolis）遭移民官击毙的事件，引发社会哗然。 当地警局强调其员警并未参与该起枪击案，并表示他们在下午接获报案请求支援。 声明指出：「员警到场后，发现一名男性与一名女性中弹受伤。员警先绑上止血带，并呼叫紧急医疗人员前来救治。」 「伤者已被送往医院，目前伤势不明。员警已确认，这两人是在涉及联邦探员的枪击案中受伤。」 当地联邦调查局（FBI）办公室最初曾发文证实这起枪击案，但随后删除这则推文。

贴文指出：「FBI波特兰办公室正在调查一起涉及探员的枪击案，事发时间约为下午2时15分，地点邻近波特兰主街（Main St）10000号街区，涉案人员为海关与边边境巡逻队探员，共有两人受伤。此案仍是由FBI带领调查，相关侦办行动持续进行中。」 当地美国广播公司（ABC）电视台附属台KATU2报导，伤者在案发后开车离开现场，前往一处公寓大楼，并在那里打电话求助。

该事件发生的24小时前，明尼阿波利斯才刚发生蒙面的美国移民暨海关执法局（ICE）探员击毙一名37岁母亲的命案。白宫称此举是针对「国内恐怖主义」的自卫行动。 波特兰市长威尔森（Keith Wilson）表示，在市内发生的这起枪击案，是大量全副武装的联邦探员涌入所致。他指出，这是川普所谓打击非法移民行动的一部分。

「就在明尼苏达州发生联邦探员造成的可怕暴力事件隔天，我们波特兰社区如今又面临另一宗令人极度不安的事件。」

「当宪法保障遭受侵蚀、流血事件不断增加时，我们不能坐视不管。波特兰不是军事化探员的『训练场』，政府威胁动用『全力』正造成致命的后果。」