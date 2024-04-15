选举年遭控4宗刑事案 川普艳星封口费案率先登场

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（法新社纽约14日电） 共和党籍的川普力拚重回白宫之际，明天得将先上法院，成为第一位遭刑事审判的美国前总统。

77岁川普被控伪造商业纪录，用以掩饰他疑与成人片女星「暴风女丹尼尔斯」（Stormy Daniels）的亲密关系，进而避免负面消息外泄影响他2016年总统大选选情。

这起所谓的「封口费」案仅仅是川普4大刑事案件的其中1起，部分司法观察家暗指此案是当中最「轻量级」的1起。

然而，川普成为定罪重罪犯的机会确实存在，牢狱之灾也真的有可能，让已是难以预测的2024年大选又多了一项变数。

封口费案将于格林威治时间15日下午1时30分登场。川普已表明他会出面作证，对被告来说是罕见且高风险的一步棋。

不过，川普有机会作证之前，封口费案今天将以遴选12名陪审团起头，这个过程不仅有可能十分冗长，也可能会引发争议。

获徵召进入陪审团遴选程序的都是一般民众，他们必须回答的问卷题目包括是否曾为极右团体成员等。

而川普实际被控的罪名又与十分艰深的金融法有关。

川普被控以不法手段掩饰他汇给多年律师兼「乔事人」柯恩（Michael Cohen）费用的真实用途，也就是拿钱「封住」暴风女的嘴，要她在2016年大选投票日前绝口不提与川普的绯闻。

川普2023年3月遭纽约大陪审团起诉，被控34项伪造商业纪录罪名。

川普否认指控之余，有可能利用这场预计为期2个月的审判，当作他谴责所谓的「法律战」（lawfare）以及指控政治对手干预选举的舞台。

川普同时宣称，他无法在纽约这样一个重度倾向民主党的州获得公平的审判。

不过，就算被判有罪，川普仍可上诉，且不但不会被禁止继续角逐总统，甚至有可能于11月5日再度当选总统。

川普的另外3起刑事案，分别为佛州的非法持有大批机密文件案，乔治亚州的涉嫌试图推翻2020年大选结果案，以及华府的国会暴动案。而这3案进度均一延再延。