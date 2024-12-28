通膨持续薪资停滞 美国今年经历无家可归人数达新高

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（法新社华盛顿27日电） 根据美国住房与城市发展部今天发布的报告，美国今年经历过无家可归的人数较去年增加18%，并创下新高纪录。造成这个结果的最可能因素包括通货膨胀持续及住房价格居高不下。

根据美国住房与城市发展部（Department of Housing and Urban Development，HUD）的年度评估报告，世界最大经济体美国今年1月单晚街友人数估计达到77万1480人，意味每1万人中约有23人无家可归。

当时美国家庭感受到住房成本的压力，根据华府非营利组织「全国低收入住房联盟」（National Low Income Housing Coalition）的说法，今年1月美国住房租金的中位数已来到比2021年1月租金中位数高20%的水准。

除了住房成本外，美国住房与城市发展部的报告还指出「中低收入家庭的薪资停滞不前，以及体制性种族歧视的持续影响」等因素。

其他因素还包括自然灾害导致的流离失所、移民人数增加，以及COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情期间推出的预防无家可归计画结束。

美国住房与城市发展部部长陶德曼（Adrianne Todman）透过声明表示：「尽管这已是将近1年前的资料，不再反映当前的情况，但我们仍必须努力采取预防及解决无家可归现象的循证措施。」