逮捕杜特蒂送海牙审判 专家：国际刑事法院扳回一城

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（法新社海牙13日电） 菲律宾前总统杜特蒂（Rodrigo Duterte）预定明天首次在国际刑事法院出庭。专家说，这桩备受瞩目的案子对这座法院而言来得正是时候，因为它正面对各方严厉抨击，甚至美国制裁。

现年79岁的杜特蒂将成为第一位在荷兰海牙国际刑事法院（ICC）出庭的亚洲卸任元首，他因发起致命的扫毒战争而面临违反人道罪指控。

杜特蒂本月11日在菲律宾首都马尼拉遭逮捕，随即被送往海牙候审。荷兰堤堡大学（Tilburg University）国际法教授范格努腾（Willem van Genugten）说，这对饱受抨击的国际刑事法院而言时机正巧，可说是一次罕见的胜利。

他告诉法新社：「我认为杜特蒂被逮捕和移送，在这个重要时刻是一份及时礼物。」

西澳大学（University of Western Australia）国际法副教授欧布莱恩（Melanie O’Brien）形容杜特蒂突然被逮捕移送具有「重要意义」，「我认为这对国际刑事法院非常正面，这对国际法和正义而言总体上也是一件好事」。

范格努腾说：「抓到这条大鱼非常重要，这再次向全球展现，即使是（卸任）政治领袖也不能有罪不罚。」

国际刑事法院有些挫败特别受瞩目，例如象牙海岸前总统巴波（Laurent Gbagbo）获宣告无罪、刚果民主共和国前副总统贝姆巴（Jean-Pierre Bemba）上诉后无罪、针对肯亚前总统甘耶达（Uhuru Kenyatta）的指控被撤销。

但欧布莱恩认为，与以往对前国家元首的审判相比，对杜特蒂的诉讼「更具确凿性，胜算更大」。

国际刑事法院法官针对杜特蒂发布的逮捕令只针对一项控诉：违反人道罪中的谋杀罪。

欧布莱恩说：「只提一项指控…能让检察官出庭时更容易专注在这一点上。」

欧布莱恩还说：「如果这次审判顺利进行，证据充足，最后让杜特蒂被定罪，就可以非常正面地说，这座法院有必要存在。」

批评国际刑事法院的人还说，针对俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）或以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）等人的逮捕令毫无意义，因为实际上根本不会执行。但杜特蒂案迅速颠覆了这种想法。 欧布莱恩说：「目前没有人会交出蒲亭，但情况有可能改变。我是说，政权可能会更迭。我们无法确定任何国家会发生什么事。」「这（杜特蒂案）真的很有正面意义，因为这证明这种事真有可能发生。」