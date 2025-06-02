逾百万人齐聚麦加参与朝觐 无惧酷热高温

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（法新社麦加1日电） 超过100万名穆斯林朝圣者涌入圣城麦加（Mecca），准备参加一年一度的朝觐（Hajj）仪式。当局矢言要在酷热沙漠中举行更安全的朝觐活动，并大规模打击非法朝圣者。

全球最大年度宗教活动之一将于4日正式登场，而本周气温预计将突破摄氏（下同）40度。

沙乌地阿拉伯官员表示，截至5月30日，已有超过130万名朝圣者抵达沙国，准备参与为期数日的朝觐活动。

沙国当局今年动员40多个政府机构和25万名工作人员，以应对高温相关风险，并竭力避免2024年致命热浪导致1000多人丧命的悲剧重演。

沙国朝觐和复朝部（Ministry of Hajj & Umrah）部长拉比阿（Tawfiq al-Rabiah）上周告诉记者，已将遮荫区扩大5万平方公尺，数以千计医务人员将在现场待命，且将部署400座降温设备，供朝觐期间使用。

此外，当局也将利用最新的人工智慧（AI）软体来监控麦加各地的大量资讯与影像，包括无人机机队拍摄画面，以更有效地管理庞大人潮。

今年的朝觐再次落在炎热的6月。去年朝觐期间，气温飙升至51.8度，造成1301名朝圣者死亡，其中大多是未事先注册、因此无法进入空调帐篷与巴士的人。

为应对今年的朝觐，沙国当局锁定未注册的朝圣者展开大规模取缔行动。透过频繁的突袭检查、无人机监控与大量警告简讯，阻止未获授权者潜入麦加。

尽管酷暑难耐，抵达麦加的朝圣者仍满怀喜悦。

对52岁的塞内加尔朝圣者马里亚马（Mariama）而言，这次朝觐之旅实现了她一生的梦想。

她说：「我一直梦想来这里朝觐，无时无刻都在想着这件事。」