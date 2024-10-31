道奇落后5分逆转洋基 拿下世界大赛冠军

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（法新社纽约31日电） 美国职棒大联盟（MLB）洛杉矶道奇今天以7比6惊天逆转纽约洋基，夺得今年度世界大赛冠军。

今天在洋基球场是个引人入胜的夜晚，道奇从0比5落后情况下苦追，最后在系列赛中以4比1拿下胜利，这是道奇5个赛季中的第2座世界大赛冠军，也是队史第8座冠军。

道奇总教练罗伯兹（Dave Roberts）表示，「这令人难以置信」。

「很多人都认为我们这场比赛没救了…即使我们以0比5落后，但我们的球员互相信任，坚持不懈，继续战斗，现在我们已是世界大赛冠军。」

洋基在昨天双方第4战中以11比4击败道奇，今天「法官」贾吉（Aaron Judge）与齐泽姆（Jazz Chisholm Jr.）第1局就轰出2支全垒打，后来几局中，史丹顿（Giancarlo Stanton）又补上1支，看来系列赛似乎要回到洛杉矶进行第6战。

与此同时，洋基先发投手柯尔（Gerrit Cole）表现出色，道奇强大的进攻阵容在4局比赛中1分未得。

但洋基在第5局发生了灾难性失误，其中包括一连串防守瑕疵，导致道奇连得5分将比分追平。

尽管洋基第6局以史丹顿的高飞牺牲打重新取得领先，但道奇第8局用了2支牺牲还以颜色，以7比6要回领先。

随后，道奇牛棚推出原本职司先发的毕勒（Walker Buehler）锁定胜利。

道奇球星贝兹（Mookie Betts）说：「显然（我们）很有韧性，但这个球队充满爱与关怀──这种关怀赢得了今天这场比赛。」 洋基总教练布恩（Aaron Boone）对这场比赛的失利感到沮丧，「正如我对大家说的，显然现在很痛─但这将是永远的痛」。