遭川普制裁 美2知名法律事务所提告获法官下令暂缓

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（法新社华盛顿28日电） 美国总统川普本周签署行政命令制裁美国法律事务所詹纳和卜洛克（Jenner & Block）及威凯平和而德（WilmerHale），两公司今天状告美国政府，获联邦法官批准暂缓令。

川普（Donald Trump）分别在25日和昨天签署针对詹纳和卜洛克及威凯平和而德的行政命令，取消这两家知名事务所的律师享有的安全许可，限制其员工进入联邦政府大楼，并终止它们与政府的合约。

川普重返白宫以来就不断出手对几家法律事务所算帐，它们或是曾替他的政治对手辩护，或是曾协助对他提起民事或刑事诉讼。川普至今已对5家所谓「大法律事务所」签署行政命令，其中2家已与他达成协议。

威凯平和而德是美国特别检察官穆勒（Robert Mueller）曾任职的事务所，穆勒过去负责调查2016年美国总统大选期间川普阵营是否与俄罗斯勾结。穆勒担任特别检察官之前任职于威凯平和而德，调查结束后他也重返这家事务所，直到2021年退休。

詹纳和卜洛克则是曾经雇用1名穆勒调查团队重要成员的检察官。他们在诉状中指控川普的行政命令是打击「律师、他们的客户和司法体系的违宪滥权」。

美国联邦法官今晚已分别针对这两家法律事务所的提告批准暂时限制令，阻止川普的行政命令在法院审理前生效。

其他3家遭到川普制裁的法律事务所分别是博钦（Perkins Coie）、宝维斯（Paul Weiss）和世达（Skadden Arps）。其中博钦也已提告，并获法官批准暂缓令；宝维斯和世达则已达成协议避免制裁。（译者：林沂锋/核稿：张正芊）