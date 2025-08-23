The Swiss voice in the world since 1935

遭川普政府错误驱逐陷风波　萨尔瓦多移民自狱中获释

（法新社华盛顿22日电） 遭美国错误驱逐的萨尔瓦多男子阿布雷戈贾西亚日前在总统川普强硬的移民政策掀起激烈争论期间被送回美国，但后来又被控人口走私遭到监禁，他今天从田纳西州狱中获释。

美国政府今年3月承认将阿布雷戈贾西亚（Kilmar Abrego Garcia）误送到萨尔瓦多一座恶名昭彰、戒备最森严的监狱后，美国最高法院谕令川普政府「协助」阿布雷戈贾西亚返回美国。

阿布雷戈贾西亚6月回到美国，旋即因被控走私无证移民而遭逮捕。在一名美国法官命令下，他今天从田纳西州的监狱获释。

移民权益组织CASA发表声明表示，阿布雷戈贾西亚说，今天是「非常特别的日子」，这是他超过160天以来首次见到自己的家人。

根据声明，阿布雷戈贾西亚说：「我们往正义更靠近一步，但正义尚未完全伸张。」CASA赞扬阿布雷戈贾西亚是「力量、反抗与希望的象徵」。

此案成了川普打击非法移民的象徵性案例。右翼支持者赞扬共和党籍的川普手段强硬，但法律学者与人权倡议者加以批评，称这种随意仓促遣返移民的做法违反美国基本法律。

阿布雷戈贾西亚的律师赫克尔（Sean Hecker）稍早证实，阿布雷戈贾西亚正在返回美国东部马里兰州的住家；赫克尔指责川普政府「对一个有勇气反抗政府持续侵犯法治的男子发动报复性攻击」。

阿布雷戈贾西亚的妻子是美国公民，但他陷入的风波可能尚未结束。

根据联邦法院7月的裁决，川普政府没有被禁止「在阿布雷戈贾西亚返回马里兰州后展开合法移民程序」，前提是必须提前72小时通知，才能将他遣送到第3国。

多家美国媒体报导，国土安全部已通知阿布雷戈贾西亚的法律团队，他被谕令本月25日向巴尔的摩移民官员报到，且可能被送到东非的乌干达共和国。

国土安全部未立即回覆针对这些报导的置评要求，但国务院表示，国务卿卢比欧（Marco Rubio）昨天已与乌干达总统穆塞维尼（Yoweri Museveni）谈过话。

白宫称释放阿布雷戈贾西亚是一种「侮辱」，称他是「犯罪的非法移民、家暴男」，且是萨尔瓦多MS-13帮派成员。

阿布雷戈贾西亚的人口走私案预定2027年1月开始审理。

