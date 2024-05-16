遭暗杀未遂斯洛伐克总理能够说话 但情况仍危急

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（法新社班斯卡比斯特里察16日电） 斯洛伐克总统当选人佩拉格利尼今天探视昨天遭暗杀未遂的盟友、总理费科后表示，费科已经可以说话，但是情况仍然「真的非常艰难」。身中多枪的费科一度生命垂危。

佩拉格利尼（Peter Pellegrini）在医院外告诉记者：「他可以说话，但是只能说几句话。还有，他真的、真的很疲倦…情况非常危急。」

政府今天表示，总理费科（Robert Fico）昨天枪击案的嫌犯为「孤狼式」犯案，犯案动机是因为不满上个月总统大选由费科的盟友佩拉格利尼当选总统。

内政部长埃斯托克（Matus Sutaj Estok）告诉记者：「这是狐狼犯案，总统选举后使他加速采取行动，因为他对选举结果不满意。」

斯洛伐克民族主义左派政府推派的候选人佩拉格利尼4月7日在总统决选胜出，巩固了亲俄的费科政权。

费科遭遇枪击后，佩拉格利尼今天呼吁各政党暂停欧洲议会大选的竞选活动。欧洲议会选举将于6月初登场。

佩拉格利尼发布声明表示：「我呼吁斯洛伐克各政党暂停或大幅减少欧洲议会大选的竞选活动。」

最大反对党、中间派「进步斯洛伐克」（Progressive Slovakia）领袖宣布，他的政党已经停止竞选活动。

斯洛伐克政治多年来一直存在亲欧派和民族主义倾向间的分歧，而最近一次选举严重受到社群媒体上假讯息和言语攻击的影响。

佩拉格利尼将于6月就职，他与即将卸任的总统查普托娃（Zuzana Caputova）发布联合声明表示，斯洛伐克应避免「进一步对抗」。

这2名政治人物分别代表敌对的政治阵营，但查普托娃说，他们希望「发出相互理解的讯号」，并敦促结束「仇恨的恶性循环」。（译者：何宏儒、王嘉语/核稿：陈政一）