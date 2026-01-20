邦代海滩惨案后 澳洲加强打击仇恨犯罪与枪枝管制法律

（法新社雪梨20日电） 一对父子去年12月在澳洲雪梨邦代海滩的犹太节日「光明节」庆祝活动上开枪，导致15人丧命后，澳洲国会今天通过更严格的仇恨犯罪及枪枝管制法律。

澳洲国会两院议员针对相关立法投下赞成票，以因应去年12月14日发生在雪梨知名景点邦代海滩（Bondi Beach）的枪击案。

枪手阿克拉姆（Sajid Akram）与儿子纳维德（Naveed Akram）涉嫌攻击犹太光明节（Hanukkah）庆祝活动，这是澳洲近30年来最严重的大规模枪击案。

澳洲总理艾班尼斯（Anthony Albanese）在国会众议院表示：「恐怖分子不仅心怀仇恨，手中还握有威力强大的步枪。」

艾班尼斯说道：「我们正针对这两个方面采取行动－打击反犹太主义、打击仇恨，并让危险枪枝远离街头。」

澳洲国会就仇恨言论及枪枝管制的法律改革分别进行表决。

仇恨言论相关新法将对试图散播仇恨、极端言论或宣扬暴力的人加重法律责任与刑罚。

违法者若为布道者、其他领袖人物或试图灌输孩童激进想法的成人，新法将加重惩处。

新法同时建立框架，让特定组织能列为遭到禁止的仇恨团体。

此外，新法也让涉嫌从事恐怖活动或因种族、肤色、出身而鼓吹仇恨者更容易被拒发或撤销签证。

在枪枝部分，澳洲将制定全国枪枝回购机制、加强武器进口规范，并扩大枪枝许可的背景查核作业，纳入情报单位意见。

根据澳洲政府，目前全国枪枝数量达到创下新高的410万枝。

不过，也有人批评仇恨言论相关立法过于仓促。

澳洲参议员暨澳洲绿党（Australian Greens）党魁华特斯（Larissa Waters）指出，新法恐造成「严重意外后果」，包括限制人民的言论自由。

她并呼吁反制仇恨言论的保护范围扩及其他群体，包含因自身性倾向或身心障碍而成为攻击目标的人士。