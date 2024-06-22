酷热成移民新危机 美墨边境男子中暑丧命

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（法新社华雷斯城22日电） 墨西哥受到热浪侵袭近来有百余人死于高温，而在美国边界附近的墨西哥沙漠，一位男性移民也被发现于赴美途中因为中暑身亡，墨国当局已经呼吁民众不要前往边境。

酷热艳阳下，这名45岁墨西哥男性的遗体被发现埋在沙子和灌木丛中。

来自拉丁美洲的移民在前往美国途中面临种种危险，例如横渡河流、遭遇野生动物，还有暴力犯罪集团会勒索、绑架及虐待他们。如今，高温成为移民的新敌人。

墨西哥政府20日通报，已有155件跟高温相关的死亡案例，光是过去一周就有30人因此丧命。

来自委内瑞拉的一位25岁移民指出：「天气太热了，我有点脱水，因为气温一直降不下来，温度高达（摄氏）43、44或45度。」

墨西哥北部的华雷斯城（Ciudad Juarez）紧急事故管理当局主管罗德里格斯（Mauricio Rodriguez）告诉法新，由于高温影响，当局敦促民众不要前往美墨两国的边境。

他还说：「我明白人们是迫不得已，但我们建议他们不要这么做。高温可能导致死亡。」

根据墨西哥国家移民局（INM）的数据，光是今年1月至5月之间，就有近130万非正规移民经过墨国领土。