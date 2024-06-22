立足瑞士 报道世界
登录

酷热成移民新危机 美墨边境男子中暑丧命

afp_tickers
此内容发布于
2 分钟

（法新社华雷斯城22日电） 墨西哥受到热浪侵袭近来有百余人死于高温，而在美国边界附近的墨西哥沙漠，一位男性移民也被发现于赴美途中因为中暑身亡，墨国当局已经呼吁民众不要前往边境。

酷热艳阳下，这名45岁墨西哥男性的遗体被发现埋在沙子和灌木丛中。

来自拉丁美洲的移民在前往美国途中面临种种危险，例如横渡河流、遭遇野生动物，还有暴力犯罪集团会勒索、绑架及虐待他们。如今，高温成为移民的新敌人。

墨西哥政府20日通报，已有155件跟高温相关的死亡案例，光是过去一周就有30人因此丧命。

来自委内瑞拉的一位25岁移民指出：「天气太热了，我有点脱水，因为气温一直降不下来，温度高达（摄氏）43、44或45度。」

墨西哥北部的华雷斯城（Ciudad Juarez）紧急事故管理当局主管罗德里格斯（Mauricio Rodriguez）告诉法新，由于高温影响，当局敦促民众不要前往美墨两国的边境。

他还说：「我明白人们是迫不得已，但我们建议他们不要这么做。高温可能导致死亡。」

根据墨西哥国家移民局（INM）的数据，光是今年1月至5月之间，就有近130万非正规移民经过墨国领土。

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： 凯蒂·罗米

瑞士6月9日全民投票：怎样才能遏制医疗卫生费用的上涨？

关于6月9日瑞士全民投票中的两项遏制卫生医疗费用的全民动议，你有什么看法？我们很想知道你对此的想法。

参与讨论
75
79 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 布鲁诺·考夫曼

你怎样对待身边的假新闻？

你所在的国家有哪些打击假新闻的措施？在遇到假新闻或虚假信息时，你怎么识别，并会怎么做？

参与讨论
29
41 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 布鲁诺·考夫曼

怎样在中小学生中加强民主教育？

瑞士应该在初中阶段将政治课定为必修科目吗？你在学校中有过怎样的关于民主教育的经历？ 请你分享自己的经历。

参与讨论
10
36 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团