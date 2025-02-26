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采访川普 白宫掌控媒体挑选权

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（法新社华盛顿25日电） 美国白宫今天宣布，将自行决定哪些媒体可以采访总统川普，剥夺白宫记者协会（White House Correspondents’ Association）近百年来选择采访团成员的权力。

白宫新闻秘书李威特（Karoline Leavitt）表示，白宫记者协会不应再「垄断」白宫采访团成员的选择权，这些采访团成员是少数能进入白宫椭圆形办公室与总统专机「空军一号」（Air Force One）等场所采访川普的记者。

李威特在例行简报会上表示，白宫记者协会「长期以来主导哪些记者可在这些最私密空间向美国总统提问」。

李威特说：「现在情况已经不同。我很荣幸地宣布，我们将把权力还给人民。」她还说：「今后，白宫采访团的人选将由白宫新闻团队决定。」

李威特在发言时，左右两侧各有一个大型电视萤幕，上面有着「胜利」和「美国湾」字样。

李威特表示，「传统媒体」仍可加入白宫采访团，但此机会也将开放给「从未获准分担这项艰钜责任但值得支持的媒体」。

白宫记者协会随即谴责白宫此举「破坏自由媒体的独立性」。

白宫近来与美联社的冲突升高，起因是川普下令将「墨西哥湾」（Gulf of Mexico）更名为「美国湾」（Gulf of America），但美联社因拒绝遵循而连续遭到白宫封杀采访总统活动。

白宫资深顾问米勒（Jason Miller）不久后在社群平台X上写道「白宫记者协会，1914年到2025年，愿安息」，并附上黑人抬棺影像。

总统专机随行采访团通常是由各通讯社、平面媒体、电视与广播机构的13名记者组成，目前还不清楚白宫打算如何调整。

至于椭圆形办公室内与白宫其他活动期间，采访人数通常稍多一些，但鉴于白宫西厢（West Wing）的空间狭小，采访名额仍是很少。

白宫记者协会主席丹尼尔斯（Eugene Daniels）批评白宫事先没有发出任何通知。

丹尼尔斯在声明中表示：「此举破坏美国自由媒体的独立性，意味政府将选择哪些记者可以采访总统。」

身兼白宫记者协会理事的福斯新闻（Fox News）资深白宫记者海恩瑞希（Jacqui Heinrich）也对此提出批评。

海恩瑞希在社群平台X上表示：「此举并没有把权力归还人民，而是把权力交给白宫。」

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