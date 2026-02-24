金与正党代会获提拔 晋升为劳动党中央委员会部长

afp_tickers

2 分钟

（法新社首尔24日电） 北韩国营媒体今天报导，北韩领导人金正恩（Kim Jong Un）的胞妹金与正（Kim Yo Jong）在罕见召开的执政党党代表大会上获得提拔，升任为劳动党中央委员会部长。

北韩中央通信社（KCNA）报导，劳动党中央委员会昨天将原任副部长的金与正晋升为部长。

数以千计的党内菁英齐聚北韩首都平壤，参加每5年举行一次的劳动党党代表大会，这场聚会将指导国家从外交到战争规划等各项政策。

这场大会让外界难得一窥封闭北韩的政治运作，也被普遍视为是金正恩展现权力掌控的舞台。

金与正长期以来一直是金正恩最亲近的左右手之一，也是这个封闭政权中最具影响力的女性之一。

根据南韩政府资料，金与正出生于1980年代末，是金正恩父亲、前任领导人金正日（Kim Jong Il）与他的第3位已知伴侣、前舞者高英姬（Ko Yong Hui）所生的3名子女之一。

金与正与她的哥哥金正恩一同在瑞士求学，2011年父亲逝世后，金正恩继承权力，金与正便晋升党内高层。

2018年，金与正曾在平昌冬季奥运期间，在两韩关系缓和之际访问南韩。

平壤当局也经常以她的名义发表声明，阐述北韩的立场或批评南韩与美国。