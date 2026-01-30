金价飙涨冲击传统习惯 越南民众直呼不可承受之重

（法新社河内29日电） 在越南首都河内郊区新落成的3层楼住宅内，汤达贞（Trinh Tat Thang）怀着越来越沉重的心情，关注着不断攀升的国际金价。

越南人长期以来有藏富于金的传统，且惯于向亲戚借黄金来盖房子，而不是向银行借现金。

但这笔债务必须以黄金归还。

汤达贞的家人在2022年借给他4条闪亮的一两金条，越南一两约等于1.2盎司。

当时这些金条在当地市价约1万美元。但之后金价几乎翻3倍，如今他所欠的黄金价值已超过2.9万美元。

现年44岁、从事药品行销且每月收入不到700美元的汤达贞说：「我真不知道什么时候、要怎么还清这笔债，这种疯狂的高金价让我担心得要命。」

金价在25日首度飙破每盎司5000美元，这波金价飙涨让千千万万持有印记金条和金戒指的越南人意外获利，这些金饰在当地也象徵着幸运。

但高金价同时引发投机热潮，使传统的结婚礼金让许多人负担不起，更几乎使以往流行的非正式黄金抵押制度消失殆尽。

汤说：「现在这个国家大概没几个人还会去借黄金了，我虽然有了好房子，但背了这么大一笔债，真的不值。」

尽管近年房地产与加密货币投资热络，许多越南家庭仍认为实体黄金是最安全的资产配置。金条、戒指和金项炼可以作为嫁妆或遗产传给下一代，也能抵御通膨。

根据政府稽核部门统计，越南民间囤积家中的黄金约400公吨。