金卡戴珊称「登月造假」 NASA驳斥并邀请观礼发射

afp_tickers

3 分钟

（法新社华盛顿30日电） 美国国家航空暨太空总署（NASA）今天驳斥真人实境节目女星金卡戴珊（Kim Kardashian）声称「登月造假」的说法，强调过去确实成功登陆月球。

美国国家航空暨太空总署代理署长达菲（Sean Duffy）在社群平台X发文指出：「是的，我们过去确实曾经登陆月球…而且是6度！」

1969年，太空人阿姆斯壮（Neil Armstrong）与艾德林（Buzz Aldrin）在阿波罗11号（Apollo 11）任务中，首次踏上月球表面。登月阴谋论流传将近半世纪，金卡戴珊最近在其最新一集节目「卡戴珊家族」（The Kardashians）中，仍再度提及相关说法。

她在节目中对共同演出的莎拉保罗森（Sarah Paulson）说：「我要传给你一堆文章，里面有艾德林和另一位（太空人）的说法。」随后她又引述一段据称出自艾德林的谈话，当时他回应「任务中最可怕时刻」的问题。

目前仍不清楚金卡戴珊所指文章为何，也不确定该言论是否真出自艾德林之口。艾德林2022年曾被指控因不满他人指控登月造假而出手打人。

金卡戴珊在节目中接受制作人访问时，再度声称登月任务「造假」，并表示「有好几段影片显示艾德林自己承认登月没发生」，甚至说：「他现在受访时经常这样讲。」

对此，达菲在社群平台X发文回应，并标注金卡戴珊帐号，达菲还提到NASA目前的「阿提米丝」（Artemis）登月计画。

达菲写道：「我们赢得了上一次太空竞赛，也会赢得这一次。」同时邀请金卡戴珊前往甘乃迪太空中心（Kennedy Space Center）观礼发射任务。