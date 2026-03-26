金正恩与鲁卡申柯签署友好合作条约

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（法新社首尔26日电） 北韩国营媒体报导，领导人金正恩在平壤热烈欢迎白俄罗斯总统鲁卡申柯首次到访后，两人今天签署「友好合作条约」。

除了支持俄罗斯对乌克兰的战争之外，两国也都被西方制裁，并且遭控严重侵害人权。据信约有2000名北韩士兵在俄乌战争中阵亡。

国营白俄罗斯通讯社（BelTA）引述鲁卡申柯（Alexander Lukashenko）说：「我们两国之间的友谊始于苏联时期，从未中断。如今，由于全面且稳定的发展，我们正进入一个全新阶段。」

北韩中央通信社报导，为期两天访问在金正恩欣然会见并且热烈欢迎鲁卡申柯之下展开。这是继去年在北京之后两人再次会晤。

据报导，鲁卡申柯在北韩高层陪同下前往金正恩父亲与祖父陵寝锦绣山太阳宫，除以自己名义向北韩已故最高领导人金日成和金正日铜像献花，还以俄罗斯总统普丁（Vladimir Putin）名义献花。

白俄罗斯和北韩响应中国国家主席习近平和普丁共同推动、意在打破西方霸权的「世界多极化」理念。

在乌克兰战争中，两国都向莫斯科提供协助，明斯克更成为俄军入侵的跳板，俄方也在白俄境内部署战术核武。

俄罗斯和北韩于2024年签署全面战略伙伴关系条约，规定若其中一方遭受攻击，另一方需提供「军事及其他协助」。

分析指出，北韩因而获得俄罗斯的经济援助、军事技术、粮食和能源供应，帮助平壤降低对长期盟友中国的依赖。

美国总统川普第2任期内积极与白俄罗斯发展关系，放宽制裁并邀请白俄加入他的和平理事会（Board of Peace）。

川普于第一任期内三度与金正恩会面，外界揣测川普展开因伊朗战争而延后的北京访问时，两人可能再次会晤。川普定5月14、15日对中国进行国是访问。