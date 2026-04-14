金正恩视察军舰巡弋飞弹试射

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（法新社首尔14日电） 北韩中央通信社今天报导，北韩领导人金正恩本月12日视察了从海军驱逐舰发射战略巡弋飞弹及反舰飞弹的最新试射。专家认为，此举意在向美方传达讯息，并反映北韩正以伊朗战争为鉴。

根据国营的北韩中央通信社（KCNA），两枚战略巡弋飞弹各自飞行逾两小时，反舰飞弹则飞行约33分钟。

KCNA表示，这些飞弹「沿着预设飞行轨道，在西海（West Sea of Korea，又称黄海）上空飞行，以极高精准度击中目标」。

试射由崔贤号进行，这是北韩现役两艘5000公吨级驱逐舰之一，这两艘军舰均于去年下水，展现金正恩加强国家海军战力的决心。

KCNA指出，金正恩也听取了另外两艘建造中驱逐舰的武器系统规画简报，它们分别被称为3号与4号。

据报，金正恩「非常满意我军战略行动备战能力有所强化」，并重申提升北韩核吓阻力量是「最重要优先任务」。

南韩庆南大学远东研究所教授林乙哲（Lim Eul-chul，音译）表示：「持续从军舰进行类似试射，是向华府传达直接讯息，即北韩在战时将能有效瘫痪美国舰队及航空母舰。」

林乙哲补充道：「北韩与伊朗最显着的差异在于，平壤的反舰巡弋飞弹被设计为可搭载战术核弹头。」

他说：「北韩正以伊朗战争为戒。」