金正恩边境部署新型火炮 首尔市中心落射程内

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（法新社首尔8日电） 北韩官方媒体今天报导，北韩计画在南部边境部署一款新型火炮，南韩首都首尔将处于攻击范围内。法新社报导，这显示平壤对南韩的敌意日益加深。

尽管南韩政府持续释出和平讯息，北韩仍将首尔视为主要敌人，并且在最近删除宪法中有关南北韩统一的条文。

北韩中央通信社（KCNA）报导，领导人金正恩（Kim Jong Un）本周视察一座兵工厂，检阅「新型155毫米自走炮」的生产情形。

根据北韩中央通信社，这款自走炮的射程超过60公里，今年将部署于南韩边境附近的远程炮兵单位。

首尔和京畿道的大部分地区将落在射程范围内。首尔市中心距离边境约50至60公里；京畿道为南韩人口最多的道级行政区 ，也是工业重镇。

北韩中央通信社引述金正恩的说法报导，这款自走炮将「为我军地面作战带来重大变革与优势」。

南韩和北韩在1953年以停战协议暂时停火，时至今日，在技术上双方仍处于战争状态。

法新社本周所见北韩最新版本宪法，当局删除有关朝鲜半岛统一条文，显示北韩立场更加强硬。

北韩新宪法已不再明文规定平壤追求「祖国统一」，而是新增条文：北部国境与中国、俄罗斯为界，南部国界至「大韩民国」。

南韩总统府今天表示，将继续努力推动与北韩的和平关系。（编译：纪锦玲）