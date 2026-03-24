金正恩：北韩拥核不可逆转 称南韩为敌国
（法新社首尔24日综合外电报导）北韩官方媒体今天报导，北韩领导人金正恩（Kim Jong Un）表示，北韩作为拥核国家的地位永远不会改变。他并称南韩为「最敌对国家」。
金正恩在平壤（Pyongyang）对北韩最高决策机构━最高人民会议演说时表示：「我们坚持巩固拥核国家的地位，这是不可逆转的路途，同时也要积极加强对敌人势力的斗争。」
北韩中央通信社（KCNA）报导，金正恩这一长篇政策演说涵盖核武、防御政策、经济目标与对南韩关系等广泛议题。
他强调：「依据宪法赋予的使命…我们将进一步扩大与发展自卫性核吓阻力量。」他明确提到核武。
金正恩称说，以扩大核武来巩固核武国家地位「完全正当」。
金正恩谈到南方邻国时语气强烈，称南韩为「最敌对国家」。
他强调，平壤将对任何「侵犯我国的行为」毫不留情地报复，「不会有丝毫考量或犹疑」。
尽管南韩总统李在明（Lee Jae Myung）自去年6月上任以来，曾多次提出要与北韩无条件对话，但北韩对这些善意置之不理，金正恩在言语上对首尔仍然强硬。
北韩中央通信社稍早报导，最高人民会议再次选举金正恩为国务委员会委员长，但未透露是否全票通过或有无异议。（编译：纪锦玲）