金正恩：炸毁铁公路 标志南北韩「邪恶关系」结束

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（法新社首尔18日电） 北韩国营媒体今天报导，北韩领导人金正恩视察军队时，称南韩为「外国」和「敌对国家」，还表示最近炸毁连结南北韩铁公路，标志着一段「邪恶关系」结束。

北韩中央通信社（KCNA）报导，金正恩昨天视察北韩人民军第二军团（2nd Corps of the Korean People’s Army）总部。此前，平壤决定炸毁与南韩连结的铁公路。

根据报导，金正恩与军队指挥官进行讨论，「强调我军应再度谨记赤裸裸的事实，即大韩民国（ROK）是一个外国和显然敌对的国家。」

金正恩今年1月将南韩定义为北韩「主要敌人」，并表示不再对统一感兴趣以来，两韩关系持续恶化。

北韩中央通信社昨天指出，北韩宪法现将南韩定义为「敌对」国家，这是平壤首度证实这项金正恩今年稍早呼吁的法律修改。

北韩中央通信社报导，金正恩表示切断与南韩铁公路连结，「不仅意味着切断实体连结，也意味着结束与首尔几世纪以来邪恶关系…以及不合理的统一想法」。

南韩军方15日公布一段影片，影片显示北韩军人炸毁连接南北韩象徵性的铁公路。

专家表示，北韩炸毁铁公路可能出于大内宣理由；有些人指出，平壤在媒体对此事件的报导中，似乎用了南韩军事图片。

至于南韩军方指控其图片未经授权使用，金正恩的胞妹、北韩政权发言人金与正今天感到愤怒。

她在北韩中央通信社发表的新闻声明指出：「我想告诉那些白痴，这张照片是美国国家广播公司（NBC）、福斯新闻（Fox New）、路透社和其他外国媒体释出其中一个影片的萤幕截图。」

她还说：「他们的行为甚至让猫都会觉得可笑。」（译者：徐睿承/核稿：陈昱婷）