瑞士央行意外降息

瑞士央行的降息举措令金融市场措手不及。瑞士成为当前周期内首个降息的西方主要工业化国家。 KEYSTONE/© KEYSTONE / ANTHONY ANEX

2月份，瑞士通胀率降至1.2%后，瑞士央行出人意料地将基准利率下调至1.5%。

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3月21日，瑞士央行将其基准利率下调25个基点至1.5%，成为当前周期内首个降息的西方主要工业化国家央行。另一方面，美联储和欧洲央行(ECB)近期刚刚决定维持现有利率不变。

由即将于今年秋天卸任的托马斯·乔丹(Thomas Jordan)掌舵的瑞士央行董事会在2022年夏天已经有过惊人之举，首次先于欧洲央行上调了基准利率，而当时，瑞士正在应对新冠疫情之后急剧上升的通货膨胀。

物价稳定

一年多以来，瑞士的通胀率一直在下降，2月份达到了1.2%的低点。瑞士央行将物价稳定定义为最高通胀率2%。

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央行表示，近期通胀率下降主要归功于商品通胀率的降低。当前，通胀主要由国内服务业推动。

央行在降息当日称，即便基准利率下调至1.5%，物价稳定也不再面临风险。对2024年平均通胀率的最新预测约为1.4%。

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瑞士央行对2025年及2026年通胀率的预测分别为1.2%和1.1%。其认为，这表明过去两年半抑制通胀所做的努力卓有成效。

瑞郎：对抗通货膨胀的利器

此次降息是自2015年1月(当时同时取消了瑞郎汇率上限)以来，瑞士央行首次降息。该决定不仅考虑到了通胀的稳步降温，还有瑞郎的持续走强。

瑞士央行表示，随着本国货币的走强，外部市场给瑞士造成的通货膨胀压力也会减少。不过，如有必要，它仍准备在外汇市场上积极表现。

过去，瑞士央行需要动用多年积累的大量外汇储备，通过出售欧元、美元和其他货币，提升瑞郎币值以对抗通胀。2023年，价值近1330亿瑞郎(约合人民币10’664亿)的外汇被售出。

瑞士央行称，这次降息也会支持经济发展。该行官员甚至对今年瑞士的经济增长略显乐观。

全球经济成为主要风险

然而，瑞士央行也强调，国外市场需求疲软以及瑞郎升值正在产生抑制作用，而且预测还存在很大的不确定性。

据悉，主要风险是国外经济发展乏力。一些国家的通货膨胀率可能会在更长时间内保持较高水平，因此有必要采取比预期更紧缩的货币政策。