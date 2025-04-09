瑞银安思杰成欧洲“最贵”银行家

瑞银集团(UBS)首席执行官安思杰(Sergio Ermotti)在2024年成为全欧洲收入最高的大型银行掌门人。
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时事通讯：瑞士媒体里的中国
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根据彭博社(Bloomberg agency)4月初公布的计算结果，这位来自提契诺州的瑞士高管去年共计获得1490万瑞郎(折合人民币约1.37亿元)的高额薪酬，远高于欧洲前十家最大银行首席执行官的平均收入。
位列第二的是意大利裕信银行(Unicredit)的首席执行官安德烈埃·奥尔切尔(Andrea Orcel)，年薪为1320万欧元(约合人民币1.02亿元)，较前一年增长32%，是薪酬涨幅最大的高管。
2024年，欧洲多家银行受益于加息政策，利润飙升，带动高管薪酬水涨船高。银行股价大幅上涨，这一趋势在今年第一季度进一步加速。
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瑞士顶级CEO的收入是最低员工工资的143倍
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瑞士工会联盟Unia的一项调研显示，去年，瑞士高管的平均薪酬是最低工资员工的143倍。薪酬差距日渐拉大。
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彭博榜单中排第三的是德国德意志银行(Deutsche Bank)的首席执行官克里斯蒂安·索英(Christian Sewing)，年薪980万欧元(约合人民币7644万元)。西班牙桑坦德银行(Santander)的首席执行官赫克托·格里西(Hector Grisi)以830万欧元(约合人民币6474万元)排在第四，仍高于760万欧元(约合人民币5928万元)的平均水平。
位居其后的包括：西班牙对外银行(BBVA)首席执行官奥努尔·根奇(Onur Genc)和意大利裕信银行(Intesa Sanpaolo)的卡洛·梅西纳(Carlo Messina)，年薪均为730万欧元(约合人民币5694万元)。法国兴业银行(Société Générale)的斯拉沃米尔·克鲁帕(Slawomir Krupa)为500万欧元(约合人民币3900万元)，法国巴黎银行(BNP Paribas)的让-洛朗·博纳菲(Jean-Laurent Bonnafé)为420万欧元(3276万元)。
荷兰国际集团(ING)的首席执行官史蒂文·凡·里日斯韦克(Steven van Rijswijk)和法国农业信贷银行(Crédit Agricole)的菲利普·布拉萨克(Philippe Brassac)则分别以270万欧元(约合人民币2106万元)和260万欧元(约合人民币2028万元)排在榜单末位。
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瑞银集团首席执行官2024年收入近1500万瑞郎
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瑞银集团首席执行官安思杰(Sergio Ermotti)2024年的薪水与2023年基本持平，尽管他2024年的任职时间更长(安思杰于2023年4月接过瑞银首席执行官帅印)。
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中国近年来对国有金融机构高管薪酬实施了严格的监管措施，旨在缩小收入差距，体现“共同富裕”理念。据路透社报道外部链接，中国计划将中央政府直属金融机构员工的年薪上限定为100万元人民币，这将主要影响中高层管理人员，削减主要通过减少奖金来实现。 此外，子公司的高管收入将被限制在300万元人民币以内。
而欧洲监管机构(如欧洲银行管理局EBA)尽管通过《资本要求指令IV》(CRD IV)外部链接限制了银行高管的“可变薪酬”比例(通常不得超过固定薪酬的100%，经股东批准可达200%)，但并未设定总薪酬或固定工资的具体金额上限。这意味着只要结构设计合理，CEO仍可合法领取千万欧元年薪。
此外，为在全球金融市场中吸引和留住顶尖管理人才，欧洲大银行普遍通过股票延期激励外部链接、养老金等方式合法“拉高”总薪酬。在利润大增、股价上扬的背景下，高薪已成为常态，尤其在瑞银、德银等跨国银行尤为明显。
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不良饮食促使瑞士慢性病高发
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据联邦食品安全办公室(OSAV)称，瑞士有220万人受到非传染性疾病影响，其中部分原因是饮食结构不均衡。
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瑞士暂不对美方关税措施进行反制
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瑞士联邦政府做出决定，不对美国向瑞士商品征收的高额关税立即采取反制措施。
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2024年旅居海外的瑞士人数增长1.6%
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2024年旅居海外的瑞士人数达到82.67万，较上年增长1.6%。多数人拥有多重国籍，尤其在拉丁美洲和北美地区更为普遍。退休瑞士人偏好定居泰国、葡萄牙和西班牙等国家。
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特朗普对瑞士商品加征31%的关税
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美国总统唐纳德·特朗普宣布对瑞士进口商品加征31%的关税。
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世界经济论坛上行纳粹礼，一名瑞士警察被开除
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巴塞尔城市州警察局的一名员工因在达沃斯举行的世界经济论坛(WEF)上做出希特勒敬礼，近日被警方解雇。这一丑闻进一步加剧了该警察机构的内部危机。
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瑞士每12人就有1人处于贫困线以下
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瑞士2023年的贫困率保持稳定，为8.1%。受贫困影响最严重的群体包括独居人士、有年幼子女的单亲家庭、失业者以及学历较低者。
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中国电动汽车比亚迪正式进入瑞士市场
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中国电动汽车制造商比亚迪(BYD)正式进军瑞士市场。这家全球最大的电动汽车制造商计划在今年年底前，在瑞士建立一个涵盖15个销售点的经销网络。
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瑞士愚人节：不算玩笑的玩笑
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四月一日，在民风淳朴的瑞士，媒体还是发布了一些让人啼笑皆非、看似当真，又似玩笑的新闻。是真是假，这里选取一些，请你分辨。
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中国电影《狗阵》荣获弗里堡国际电影节大奖
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第39届弗里堡国际电影节(FIFF)圆满落幕，观众人数创下新高。中国电影《狗阵》获得2025年主竞赛单元大奖，另一部中国影片《我的朋友安德烈》荣获评审团特别奖。
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Twint被评为瑞士声誉最佳企业
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一项针对瑞士企业声誉的全国调研显示，移动支付应用企业Twint再次拔得头筹，薯片制造商Zweifel和草本糖Ricola紧随其后，而在非营利组织中，瑞士空中救援Rega连续八年稳居榜首。
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瑞士CEO薪酬内幕
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顶级首席执行官的薪酬可不像普通员工那样简单。他们工资单上的数字包括不少变量，而这些变量可能超过他们的年薪。瑞士资讯swissinfo.ch带你深度了解企业顶层高管的薪酬构成。
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研究显示2023年瑞士CEO薪酬上涨5%
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根据Ethos基金会的一项调研，瑞士数家最大上市企业的高层管理人员去年的薪酬平均上涨5%。平均薪酬总额上升至800万瑞郎(约合人民币6’581万元)。
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