瑞银安思杰成欧洲“最贵”银行家

瑞银CEO安思杰是欧洲薪酬最高的银行家。 Keystone-SDA

瑞银集团(UBS)首席执行官安思杰(Sergio Ermotti)在2024年成为全欧洲收入最高的大型银行掌门人。

5 分钟

Keystone-SDA 其他2种语言 English en Sergio Ermotti named highest paid banker in Europe 更多阅览 Sergio Ermotti named highest paid banker in Europe

Italiano it Sergio Ermotti è il banchiere più pagato d’Europa 原版 更多阅览 Sergio Ermotti è il banchiere più pagato d’Europa

相关内容

根据彭博社(Bloomberg agency)4月初公布的计算结果，这位来自提契诺州的瑞士高管去年共计获得1490万瑞郎(折合人民币约1.37亿元)的高额薪酬，远高于欧洲前十家最大银行首席执行官的平均收入。

位列第二的是意大利裕信银行(Unicredit)的首席执行官安德烈埃·奥尔切尔(Andrea Orcel)，年薪为1320万欧元(约合人民币1.02亿元)，较前一年增长32%，是薪酬涨幅最大的高管。

2024年，欧洲多家银行受益于加息政策，利润飙升，带动高管薪酬水涨船高。银行股价大幅上涨，这一趋势在今年第一季度进一步加速。

相关内容

相关内容 瑞士顶级CEO的收入是最低员工工资的143倍 此内容发布于 瑞士工会联盟Unia的一项调研显示，去年，瑞士高管的平均薪酬是最低工资员工的143倍。薪酬差距日渐拉大。 更多阅览 瑞士顶级CEO的收入是最低员工工资的143倍

彭博榜单中排第三的是德国德意志银行(Deutsche Bank)的首席执行官克里斯蒂安·索英(Christian Sewing)，年薪980万欧元(约合人民币7644万元)。西班牙桑坦德银行(Santander)的首席执行官赫克托·格里西(Hector Grisi)以830万欧元(约合人民币6474万元)排在第四，仍高于760万欧元(约合人民币5928万元)的平均水平。

位居其后的包括：西班牙对外银行(BBVA)首席执行官奥努尔·根奇(Onur Genc)和意大利裕信银行(Intesa Sanpaolo)的卡洛·梅西纳(Carlo Messina)，年薪均为730万欧元(约合人民币5694万元)。法国兴业银行(Société Générale)的斯拉沃米尔·克鲁帕(Slawomir Krupa)为500万欧元(约合人民币3900万元)，法国巴黎银行(BNP Paribas)的让-洛朗·博纳菲(Jean-Laurent Bonnafé)为420万欧元(3276万元)。

荷兰国际集团(ING)的首席执行官史蒂文·凡·里日斯韦克(Steven van Rijswijk)和法国农业信贷银行(Crédit Agricole)的菲利普·布拉萨克(Philippe Brassac)则分别以270万欧元(约合人民币2106万元)和260万欧元(约合人民币2028万元)排在榜单末位。

相关内容

相关内容 瑞银集团首席执行官2024年收入近1500万瑞郎 此内容发布于 瑞银集团首席执行官安思杰(Sergio Ermotti)2024年的薪水与2023年基本持平，尽管他2024年的任职时间更长(安思杰于2023年4月接过瑞银首席执行官帅印)。 更多阅览 瑞银集团首席执行官2024年收入近1500万瑞郎