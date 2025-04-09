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瑞银安思杰成欧洲“最贵”银行家

瑞银CEO安思杰是欧洲薪酬最高的银行家。
瑞银CEO安思杰是欧洲薪酬最高的银行家。 Keystone-SDA

瑞银集团(UBS)首席执行官安思杰(Sergio Ermotti)在2024年成为全欧洲收入最高的大型银行掌门人。

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根据彭博社(Bloomberg agency)4月初公布的计算结果，这位来自提契诺州的瑞士高管去年共计获得1490万瑞郎(折合人民币约1.37亿元)的高额薪酬，远高于欧洲前十家最大银行首席执行官的平均收入。

位列第二的是意大利裕信银行(Unicredit)的首席执行官安德烈埃·奥尔切尔(Andrea Orcel)，年薪为1320万欧元(约合人民币1.02亿元)，较前一年增长32%，是薪酬涨幅最大的高管。

2024年，欧洲多家银行受益于加息政策，利润飙升，带动高管薪酬水涨船高。银行股价大幅上涨，这一趋势在今年第一季度进一步加速。

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彭博榜单中排第三的是德国德意志银行(Deutsche Bank)的首席执行官克里斯蒂安·索英(Christian Sewing)，年薪980万欧元(约合人民币7644万元)。西班牙桑坦德银行(Santander)的首席执行官赫克托·格里西(Hector Grisi)以830万欧元(约合人民币6474万元)排在第四，仍高于760万欧元(约合人民币5928万元)的平均水平。

位居其后的包括：西班牙对外银行(BBVA)首席执行官奥努尔·根奇(Onur Genc)和意大利裕信银行(Intesa Sanpaolo)的卡洛·梅西纳(Carlo Messina)，年薪均为730万欧元(约合人民币5694万元)。法国兴业银行(Société Générale)的斯拉沃米尔·克鲁帕(Slawomir Krupa)为500万欧元(约合人民币3900万元)，法国巴黎银行(BNP Paribas)的让-洛朗·博纳菲(Jean-Laurent Bonnafé)为420万欧元(3276万元)。

荷兰国际集团(ING)的首席执行官史蒂文·凡·里日斯韦克(Steven van Rijswijk)和法国农业信贷银行(Crédit Agricole)的菲利普·布拉萨克(Philippe Brassac)则分别以270万欧元(约合人民币2106万元)和260万欧元(约合人民币2028万元)排在榜单末位。

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中国近年来对国有金融机构高管薪酬实施了严格的监管措施，旨在缩小收入差距，体现“共同富裕”理念。据路透社报道外部链接，中国计划将中央政府直属金融机构员工的年薪上限定为100万元人民币，这将主要影响中高层管理人员，削减主要通过减少奖金来实现。 此外，子公司的高管收入将被限制在300万元人民币以内。

而欧洲监管机构(如欧洲银行管理局EBA)尽管通过《资本要求指令IV》(CRD IV)外部链接限制了银行高管的“可变薪酬”比例(通常不得超过固定薪酬的100%，经股东批准可达200%)，但并未设定总薪酬或固定工资的具体金额上限。这意味着只要结构设计合理，CEO仍可合法领取千万欧元年薪。

此外，为在全球金融市场中吸引和留住顶尖管理人才，欧洲大银行普遍通过股票延期激励外部链接、养老金等方式合法“拉高”总薪酬。在利润大增、股价上扬的背景下，高薪已成为常态，尤其在瑞银、德银等跨国银行尤为明显。

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