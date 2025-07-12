铭记不忘 柬埔寨3酷刑处决地列世界遗产

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（法新社金边11日电） 柬埔寨3处恶名昭彰的酷刑和处决地点今天列入联合国教科文组织世界遗产名录（World Heritage List），50年前赤棉（Khmer Rouge）政权在这3地犯下种族灭绝恶行。

柬埔寨1975年至1979年间约有200万人死于饥饿、强迫劳动或酷刑，或在大规模屠杀中丧命。

如今获联合国教育、科学及文化组织（UNESCO）列为世界遗产的柬埔寨遗址包括两座监狱遗址，以及一处曾处决数以千计人的「杀戮战场」（killing field）。

柬埔寨总理洪马内（Hun Manet）在国家电视台TVK播出的影片讯息中说：「愿这次入遗时刻提醒世人，必须永远捍卫和平。」

他说：「我们可以从历史最黑暗的篇章中汲取力量，为人类创造更美好的未来。」

世界遗产名录增列的遗址有两处位于首都金边（Phnom Penh），包括杜斯兰种族灭绝博物馆（Tuol Sleng Genocide Museum）和琼邑克种族灭绝中心（Choeung Ek Genocide Centre）。

另一座名为M-13的监狱位于柬埔寨中部磅清扬省（Kampong Chhnang）乡村地区，是早期赤棉最重要的监狱之一，但如今只剩一片荒地。