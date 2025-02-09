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长期代表对中国谈判 达赖喇嘛兄长嘉乐顿珠逝世

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（法新社新德里9日电） 西藏精神领袖达赖喇嘛今天在印度主持悼念他的二哥嘉乐顿珠逝世的法会。曾经长期担任达赖喇嘛特使，负责对中国谈判工作的嘉乐顿珠于昨天过世，享耆寿97岁。

嘉乐顿珠生于1928年，比1959年在拉萨爆发的对抗中国人民解放军的起义早了超过30年出生。解放军大军压境迫使达赖喇嘛出走印度。

嘉乐顿珠曾于1990年代初期担任西藏流亡政府（后已定名为藏人行政中央）噶伦赤巴（后改称司政，相当于首相或总理），并且长期在达赖喇嘛和中国领导层之间扮演密使角色。

达赖喇嘛官方脸书帐号指出，他今天在南印度的扎西伦布寺主持悼念嘉乐顿珠逝世的法会时表示，愿嘉乐顿珠「早日转世，成为藏族，继续利益西藏政教」。

报导指出，西藏领导世代日益凋零使得许多流亡藏人对于未来引以为忧，尤其是对于1959年起义之前的故土仍有记忆的那些领导层的凋零而言。

现年89岁的达赖喇嘛曾于2015年过80岁生日时表示，「我可以再活个20年」，并说希望大家和他一起过他的90岁生日。他今年7月将满90岁。

国际声援西藏运动（International Campaign for Tibet）指出，「西藏问题国际化就是由嘉乐顿珠开始主其事」。

他也是接触美国中央情报局（CIA）援助一支藏族部队，于冷战期间以游击方式对共军发动代理人攻击的关键人物之一。

达赖喇嘛于1974年确立「中间道路」主张，寻求与中国进行和平对话，并且敦促战士们放下武器。

嘉乐顿珠2008年曾经表达期盼中国采取「更负责任作法，公平对待我们」。尽管经过他自己角色吃重的多个回合谈判等努力之后，北京政策几乎没有改变的迹象，他仍表示自己没有失去西藏问题终将和平解决的希望。

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