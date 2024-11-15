长期反疫苗 小罗勃甘乃迪获川普提名掌卫生部

afp_tickers

3 分钟

（法新社华盛顿14日电） 美国准总统川普今天宣布将任命反疫苗行动人士和阴谋论者小罗勃甘乃迪（Robert F. Kennedy Jr.）为卫生部长，川普在社群平台Truth Social表示，他对这项提名感到「兴奋」。

自上周胜选以来，共和党籍的川普迅速推出意在剧烈改变美国政府的执政团队，展开一场震撼人心的政治行动，他选择的一些高层官员，包括由电视新闻主播出任国防部长，以及由卷入性丑闻的盟友担任司法部长等，都让华府深感不安。

小罗勃甘乃迪出身于着名政治世家，长期投入环保运动，今年8月宣布停止竞选总统，转挺川普。

川普先前表示，他要小罗勃甘乃迪「放手做」以改变医疗保健事务。

70岁的小罗勃甘乃迪曾发布自己赤裸上身的照片炫耀举重能力，他认为美国人的饮食、运动和用药方式需要根本改变。

这项人事案若获得共和党占多数的联邦参议院通过，小罗勃甘乃迪将执掌卫生及公共服务部（Health and Human Services Department）。

78岁的川普同意小罗勃甘乃迪的许多论点，称「美国人被工业食品集团和制药公司压垮，他们从事欺骗、发布错误和虚假的资讯」。

川普说：「甘乃迪先生将让这些机构恢复黄金标准科学研究的传统，重新成为透明度的灯塔，以结束慢性病流行。」

小罗勃甘乃迪曾宣传医学阴谋论，包括证实为假的儿童疫苗导致自闭症的说法、声称COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗会致命等，因此这项提名预计将遭遇强烈反对。

川普还未宣布制定税收和贸易政策的财政部长和商务部长人选，也未透露教育部长人选；他曾表态有意废除教育部。（译者：徐睿承/核稿：曾依璇）