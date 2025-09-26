防范美国入侵 委内瑞拉将举行紧急演习

（法新社卡拉卡斯26日电） 委内瑞拉因担心美国恐趁在其海岸附近的军事部署入侵而进入高度戒备状态。委国总统马杜洛（Nicolas Maduro）正考虑启动紧急权力，并将于27日举行防灾演习。

马杜洛25日在发生好几波地震后呼吁展开演习，地震让本已因美国以反毒为由攻击委内瑞拉船只而不安的委内瑞拉民众更加惶恐。

美国总统川普已派遣8艘军舰和一艘核潜舰前往加勒比海南部，作为其声称打击毒品贩运的一部分。

川普指控马杜洛领导贩毒集团，而马杜洛则怀疑华府是想趁机推翻他的政权。

美军近几周在加勒比海摧毁至少3艘他们声称似贩毒的船只，造成十多人死亡，此举被联合国专家谴责为「法外处决」。

之后有数千名委内瑞拉民众加入民兵组织，许多人在军营和社区参与武器训练，响应马杜洛强化防务的呼吁。

委内瑞拉西部于24和24日发生一系列地震，最强一次达规模6.3，虽未造成重大损害或人员伤亡，但加剧当地人心浮动。

马杜洛称美国的行径构成「威胁」，呼吁于当地时间27日上午9时开始演习，以测试「人民对自然灾害或任何武装冲突的准备情况」。

他表示，学校和医院将参与演习，「为任何情况做好准备」。