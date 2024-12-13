阿塞德政权遭推翻 美国要求土耳其保护叙利亚平民

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（法新社安卡拉12日电） 美国国务卿布林肯（Antony Blinken）今天告诉土耳其总统艾尔段（Recep Tayyip Erdogan），在安卡拉支持的伊斯兰主义团体推翻巴夏尔．阿塞德（Bashar al-Assad）政权后，叙利亚平民需要受到保护。

艾尔段今晚在首都安卡拉机场送行匈牙利总理奥班（Viktor Orban）之后，接着在机场休息室与布林肯会谈了一个多小时。

美国国务院发言人米勒（Matthew Miller）在声明中表示，布林肯「重申叙利亚境内所有行动团体，应尊重人权、维护国际人道法律，并采取一切可行措施来保护平民，包括少数族群，这是非常重要的」。

叙利亚发生动乱后，土耳其强调其安全疑虑。土耳其一直在叙境与库德族领导的部队作战，而华府支持这支部队并视之为打击伊斯兰国（IS）圣战士的重要角色。

叙利亚历经多年僵局，伊斯兰主义团体「沙姆解放组织」（HTS）上周末推翻了铁腕统治领导人阿塞德政权。

米勒转述说，布林肯告诉艾尔段，「需要确保打击伊斯兰国的联盟能够继续执行重要任务」。

布林肯在约旦阿卡巴（Aqaba）对媒体说：「与此同时，我们再次希望避免叙境再有任何形式的其他冲突出现。」

布林肯说：「其中一环必须确保伊斯兰国不会再次丑恶地冒出头，而确保这种情况不会发生的关键，就是我们一直支持的叙利亚民主力量（Syrian Democratic Force）。」他提到的是库德族领导的部队。（译者：纪锦玲）