阿富汗东北部强震增至12死4伤 包括1家8人罹难

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（法新社喀布尔4日电） 阿富汗政府官员与当地红新月会（Red Crescent Society）今天表示，阿富汗昨天晚间发生的强震死伤人数已增至12死、4伤，其中包括同1个家庭的8名成员。

根据美国地质调查所（USGS）的说法，这场规模5.8地震发生于当地时间晚间8时42分（台湾时间4日凌晨0时12分），震央位于阿富汗东北部的巴达克珊省（Badakhshan），震源深度186公里。

阿富汗塔利班（Taliban）政府副发言人费特拉（Hamdullah Fitrat）在社群媒体平台X发文表示：「这场地震不幸导致12人身亡，4人受伤。」

他指出，在喀布尔（Kabul）、庞吉夏（Panjshir）、洛迦（Logar）、南加哈（Nangarhar）、拉格曼（Laghman）及纽里斯坦（Nuristan）等省分有灾情传出，合计有5栋房屋全倒、33栋部分损毁，受影响家庭达40户。

阿富汗卫生部发言人阿玛尔（Sharafat Zaman Amar）稍早表示：「在喀布尔省的格斯凡达拉（Gosfand Dara）地区有1个家庭其中8名成员死于这场地震。」

这个家庭的唯一幸存者是位年约2岁男童，阿富汗灾难管理局说他在地震中受伤。

去年8月阿富汗东部才发生一起规模6.0的浅层地震，造成多座山坡村落灭村、2200多人罹难，是阿富汗20多年来死亡人数最多的一场震灾。