阿富汗塔利班政府下架禁书 禁非伊斯兰、反政府内容

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（法新社喀布尔20日电） 阿富汗塔利班（Taliban）有关当局正在着手从市面上移除「非伊斯兰」与反政府的图书资料，大动作检查进口书籍、从图书馆中移除文字资料并发送禁书清单。

这些行动是由资讯与文化部辖下的一个委员会率领，在塔利班于2021年掌权并落实对伊斯兰教法的严格诠释不久后展开。

阿富汗资讯与文化部10月宣布，这个委员会已辨识出「与伊斯兰教和阿富汗价值观冲突」的400本着作，「其中大多数已从市场上收集起来」。

负责出版事务的资讯与文化部在声明中说，已发放可兰经与其他伊斯兰教的文字材料，取代遭查禁的书籍。

资讯与文化部尚未提供遭下架的书籍数量，但两名消息人士说，塔利班政府在执政第一年就在搜集文本，最近几个月又再度出手。这两名知情人士分别是一名喀布尔的出版商与一名政府职员。

这名喀布尔出版商向法新社表示：「有很多审查行为。这让我们很难做事，恐惧感四处蔓延。」

他说，在先前受国外支持但遭塔利班推翻的政府任内，社会有「很多贪腐、压力与其他问题」，书籍也遭到查禁。

但他又说：「当时大家不会感到恐惧，可以畅所欲言。无论我们是否做出任何改变，我们都可以发声。」

在塔利班先前于1996年到2001年执政期间，由于阿富汗饱受战争摧残数十年，喀布尔的出版商与书店数量相对较少。

今日，光是经由西部赫拉特省（Herat）的伊斯兰卡拉（Islam Qala）边境过境点，每周从邻国伊朗进口的书籍量就有数以千计。伊朗跟阿富汗一样都是说波斯语。

塔利班当局上周在赫拉特市海关仓库的一批货物中，仔细检视一箱又一箱的书籍。一名男子翻阅一本厚重的英语书籍，还有另一名身穿迷彩制服且肩章上有男子肖像的男子，在书籍中寻找人物与动物的图片。

赫拉特的劝善惩恶部（Propagation of Virtue and the Prevention of Vice）官员哈德米（Mohammad Sediq Khademi）说：「我们不是在查禁来自任何特定国家或任何人的书籍，而是研究书籍内容，封禁与宗教、律法或政府冲突或含有活体照片的图书。」

38岁的哈德米向法新社表示：「任何书籍只要是反对宗教、信仰、教派与伊斯兰教法…我们就不允许流通。」他又说，评估进口书籍的行动是自3个月前开始。