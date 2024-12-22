阿尔巴尼亚禁用至少1年 TikTok与各国争议总回顾

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（法新社巴黎22日综合外电报导）中国短影音平台「抖音」的海外版本TikTok迅速崛起为社群媒体巨头，拥有全球逾10亿用户，但所受监管趋严，特别是因为跟中国的关系；阿尔巴尼亚昨天刚宣布禁用TikTok至少一年。 TikTok与部分国家和地区的相关重大争议，法新社整理如下：

●阿尔巴尼亚：至少禁用一年

阿尔巴尼亚总理拉玛（Edi Rama）昨天宣布，全国从2025年起对TikTok实施至少一年禁令，他还称TikTok是「社群恶棍」。

阿尔巴尼亚首都地拉那一所学校的附近，上个月发生14岁青少年遭同学刺杀事件。当地媒体报导，这起案件的起因是两人曾在TikTok上爆发争吵。

●罗马尼亚：疑似介入大选

罗马尼亚极右派总统候选人乔吉斯古（Calin Georgescu）上个月在首轮投票以超过2成的得票率意外胜出，欧洲联盟（EU）正调查，乔吉斯古是否受益于俄罗斯介入以及TikTok帮他助选。

这是欧盟执委会（European Commission）对TikTok启动的第3次调查，可能开罚相当于该公司全球年营收最多6%的罚款。

TikTok方面表示，已经采取「强而有力行动」处理罗马尼亚选举的相关错误资讯；俄国当局则否认介选。

乔吉斯古原本已挺进预计12月8日举行的罗马尼亚总统大选第2轮投票，但宪法法院6日裁定首轮投票结果无效，应于8日结束的选举流程将全部重头来过。

●美国：TikTok面临出售压力

美国今年4月立法，要求TikTok的中国母公司字节跳动（ByteDance）于明年1月19日之前出售TikTok，理由是TikTok允许中国取得美国用户资料。

根据这项法律，若字节跳动不撤资，TikTok会在美国被禁用，这意味TikTok必须向美国逾1亿用户道别。

TikTok坦承字节跳动在中国的员工曾取得美国用户个资，但否认将资料交给中国政府。

为维护资安，美国、英国及欧盟已在去年禁止公家机关的设备使用TikTok。

●澳洲：16岁以下禁用社群媒体

澳洲上个月立法禁止16岁以下孩童及青少年使用社群媒体，堪称是具有里程碑意义的法律，TikTok也是澳洲立法锁定的社群平台之一。

若有社群媒体业者违法，将面临最高5000万澳币（约新台币10亿元）罚款。研究调查机构Wallaroo指出，TikTok近1/3用户的年龄介于10岁至19岁。

●欧盟：撤销奖励方案

TikTok今年8月在欧盟监管机构压力下，宣布永久移除在法国及西班牙推出的TikTok Lite衍生应用程式内建的「解任务赚点数」奖励方案。

根据这项方案，年满18岁用户可透过观看特定影片、按赞、追踪、邀请朋友加入等行为赚取点数奖励，并兑换网路购物礼券等实质报酬。

欧盟执委会则指控该功能可能导致「用户过度沉迷」。