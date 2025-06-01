阿拉伯国家外长欲访约旦河西岸 以色列出手挡下

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（法新社约旦首都安曼31日电） 多个阿拉伯国家的外交部长原定周末组团访问约旦河西岸（West Bank）雷马拉（Ramallah），却遭以色列挡下，今天引发各国外交部谴责。

约旦外交部发布声明，针对「以色列禁止代表团（6月1日）出访雷马拉并拜会巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmud Abbas）的决定」，予以谴责。

根据声明内容，沙乌地阿拉伯、埃及、约旦和巴林的部长团原定与阿拉伯联盟（Arab League）主席一同出访。

然而，以色列昨晚深夜宣布以方不予配合。由于以色列控制约旦河西岸的边界和空域，此举等同出手挡下代表团的出访行程。

以色列官员说，巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯「有意在雷马拉与阿拉伯多国外交部长举行有挑衅意味的会议，讨论推动巴勒斯坦建国事宜」。

「这样一个国家无疑会在以色列国土核心成为一个恐怖国家，以色列将不会配合这类意在伤害以色列、危害以色列安全的举动。」

巴勒斯坦自治政府外交部对此表达「严正关切」，并称以色列的决定是「公然违反占领势力在国际法之下的义务」。

若这支阿拉伯各国外交部长团顺利成行，率领代表团的费瑟亲王（Prince Faisal bin Farhan）将会是首位出访约旦河西岸的沙国外长。