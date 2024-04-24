阿拉斯加货机失事恐2人罹难

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（法新社洛杉矶23日电） 阿拉斯加州警表示，美国极北地区今天发生一起罕见的货机坠毁，恐有2人死亡。

出事的这种道格拉斯DC-4型飞机（Douglas DC-4）目前在世界上所剩数量屈指可数。这架飞机从阿拉斯加州中部费班克国际机场（Fairbanks International Airport）起飞后不久就坠毁。

阿拉斯加州警（Alaska State Troopers）表示，这架飞机于当地时间上午10时之前不久起飞，不一会儿就在塔纳纳河（Tanana River）附近坠毁。

阿拉斯加州公共安全部（Department of Public Safety）表示：「飞机滑进河岸边陡丘并起火燃烧…尚未找到生还者。」

社群媒体上未经证实的照片显示大火吞噬树林。美国联邦航空总署（FAA）表示将介入调查这起事件。

声明指出：「美国联邦航空总署和国家运输安全委员会（NTSB）将展开调查…国家运输安全委员将主导调查，若有进展会予以更新。」

道格拉斯DC-4型飞机于第二次世界大战期间开发建造，部分于1948年和1949年投入「柏林空运」（Berlin Airlift）。当时盟军占领下的德国，有部分城��遭到苏联军队切断补给。