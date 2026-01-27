阿斯夫拉就任宏都拉斯总统 称将竭诚为人民服务

afp_tickers

2 分钟

（法新社德古西加巴27日电） 宏都拉斯保守派企业家阿斯夫拉（Nasry Asfura）今天在国会宣誓就任宏国总统，他重申竞选口号并强调竭诚服务宏国人民。这也使美国总统川普在拉丁美洲再添一名盟友。

阿斯夫拉在去年11月底举行的总统大选以些微差距胜出。川普（Donald Trump）在选前声援阿斯夫拉，扬言若这位67岁建筑业大亨落败，将削减对宏国的援助。

阿斯夫拉今天在首都德古西加巴（Tegucigalpa）的国会宣誓就职并重申竞选口号，强调「宏都拉斯，我们竭诚为你服务」。他曾于2014至2022年担任德古西加巴市长。

继智利、玻利维亚、秘鲁及阿根廷保守派取代左翼政权后，阿斯夫拉胜选使川普在拉丁美洲再添一盟友。

阿斯夫拉仅以2万6000票差距险胜中间派候选人纳斯拉亚（Salvador Nasralla）；这场大选因计票过程极为混乱、技术问题与舞弊指控而蒙上阴影。

阿斯夫拉胜选后赴美拜会美国国务卿卢比欧（Marco Rubio），也访问以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）。

他曾允诺要恢复与台湾的外交关系，若完成这项举措，将成为中国在中美洲一大外交挫折。宏国前总统（Xiomara Castro）2023年与台湾断交、转与中国建交。

川普持续施压美国视为「后院」的国家，要求他们在与华府或北京之间保持密切关系做出选择。

外界普遍认为，美国推翻中国盟友、委内瑞拉领导人马杜洛（Nicolas Maduro），是美方示警其他拉美国家必须选边站。