阿根廷国会调查报告 称米雷伊涉加密货币诈欺

（法新社布宜诺斯艾利斯18日电） 阿根廷国会今天发布一份调查报告，指控总统米雷伊（Javier Milei）今年稍早推广的加密货币$LIBRA涉嫌诈欺。

由反对党成员主持的联邦众议院在报告中说，「分析的事实与涉嫌诈骗相符」，并将此事件「政治责任」归咎于米雷伊及其妹妹兼得力助手，卡琳娜．米雷伊（Karina Milei）。

今年2月，米雷伊在社群媒体大力推广名为「$LIBRA」的加密货币，并称「全世界都想投资阿根廷的$LIBRA」。然而，投资者却因此损失数亿美元。

业内专家称此举为「拉地毯」（rug pull），也就是加密货币开发者在吸引资金后，迅速套现走人。

$LIBRA在短短一天内就经历从暴涨到暴跌的惊人过程，米雷伊随后却声称自己「并不了解此计画细节」。

米雷伊和$LIBRA相关人员此后陷入数十起诉讼，这些案件后来集中至法官以及负责调查的检察官。

立法委员会在报告中表示，已将调查结论提交法院，但国会是否会就此案采取进一步行动，尚不得而知。

在10月期中选举当选的新议员将于12月10日就职，新议会中，米雷伊的支持者较多，这将降低国会继续调查此案的可能性。

由于米雷伊总统及其妹妹在被传唤时均未到场接受质询，委员会未能就此案对两人进行讯问。