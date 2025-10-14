阿根廷总统米雷伊访美求援 川普称赞为伟大领袖

（法新社华盛顿14日电） 美国总统川普今天称赞身陷困境的阿根廷总统米雷伊（Javier Milei）是「伟大的领袖」。米雷伊正在向这位强大盟友寻求经济与政治上的支持。

川普（Donald Trump）政府已承诺提供200亿美元支撑阿根廷摇摇欲坠的经济，但他的支持未能安抚市场，也未能提升米雷伊在关键选举前的民调表现。

川普在西厢外头与米雷伊握手时，一名记者问川普想对阿根廷民众说什么，川普说：「我们爱他们。他们有一位伟大的领袖。」随后两人都对镜头竖起大拇指，之后步入室内共进午餐。

随着阿根廷努力避免陷入另一场金融危机，而米雷伊的不满意度持续上升，这位曾挥舞电锯的自由主义者前来寻求右翼盟友川普的协助。

川普曾多次公开表达对米雷伊的政治支持，同时还承诺提供庞大的经济援助。

然而，川普本人也面临质疑，外界关注这场对布宜诺斯艾利斯的纾困计画，是否与他的「美国优先」政策一致，这项政策已让华府削减对大多数国家的外援。

同时，市场仍对阿根廷的局势感到不安，而米雷伊在10月26日大选前的选情也尚未改善。这场大选的结果将决定米雷伊是否能通过严格的削减成本改革，还是将在未来两年的任期遭遇立法阻挠。

阿根廷众议院约有一半的席次改选，参议院则有1/3的席次将重新分配。

最近几周，债台高筑的阿根廷为了稳住披索，已动用超过10亿美元护盘，大多数的经济学家认为这个策略难以长久。这促使米雷伊在华府的盟友出手提供金援。

美国财政部长贝森特（Scott Bessent）宣布让阿根廷取得200亿美元资金的协议时表示：「阿根廷正面临严重的流动性不足。」

他说：「美国财政部准备随时采取一切必要的非常措施，以维持市场稳定。」