阿根廷总统米雷伊 赞扬川普对等关税措施

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（法新社华盛顿22日电） 阿根廷总统米雷伊（Javier Milei）今天在美国保守派会议期间会见美国总统川普，高度赞赏川普提出让贸易伙伴感到震惊的对等关税计画。

在华盛顿附近举行的年度保守派政治行动会议（CPAC）上，崇尚极端自由主义的米雷伊（Javier Milei）经常附和川普立场，并攻击他所称的「具上帝情结的政治阶层」。

川普矢言从4月2日起实施对等关税，也就是对进口美国的商品徵收与他国对美国商品相同的关税。

米雷伊表示，他希望让阿根廷「成为世界上第一个加入川普政府在贸易事务上要求的互惠协议的国家」。

川普也威胁对钢铁和铝进口徵收25%关税。阿根廷是受影响最严重的拉丁美洲国家之一。

白宫表示，米雷伊和川普在会晤期间讨论米雷伊的「开创性经济改革」，以及两国之间加强合作的问题。白宫还说，川普邀请米雷伊「未来几个月」访问华盛顿。

米雷伊在与国际货币基金 (IMF) 的谈判中需要美国支持，本周稍早他已与国际货币基金总裁乔治艾娃（Kristalina Georgieva）会面。

米雷伊在主要使用西班牙语的演讲中表示，美国和阿根廷需要实现「第2次独立」。他说，第1次独立是摆脱欧洲殖民者，而「第2次独立将使我们摆脱国家暴政」。

米雷伊重申川普一连串立场，支持解散援助机构美国国际开发总署（USAID），同时呼应美国副总统范斯（JD Vance）论调，严厉谴责欧洲国家逮捕「在社群网站上表达意见」的人。

亿万富翁马斯克（Elon Musk）受川普委托进行大规模预算削减，米雷伊也为他的「好友」马斯克辩护。

米雷伊20日还赠送马斯克一把电锯。这名特斯拉（Tesla）与太空探索科技公司（SpaceX）的老板在保守政治行动会议舞台自豪地展示这把礼物。

米雷伊表示，他的政府将「用电锯」来削减那些被认为是「多余、过剩、不必要或有直接有害」的国家计画。