阿根廷总统继续挑衅 西班牙召回大使

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（法新社布宜诺斯艾利斯21日电） 阿根廷总统米雷伊（Javier Milei）今天继续对西班牙总理桑杰士（Pedro Sanchez）出言不逊；与此同时，西班牙政府召回大使，两国外交关系恶化。

米雷伊指称桑杰士是「傲慢的社会主义者」，有「自卑情结」，还建议他去做心理谘商。

米雷伊日前造访马德里时，暗指桑杰士有个「贪腐的妻子」，西班牙随即于上周末召回驻布宜诺斯艾利斯大使。

西班牙外交部长阿尔巴雷斯（Jose Manuel Albares）说，被召回的大使「最终确定待在马德里。阿根廷不再驻有西班牙大使」。

阿尔巴雷斯在记者会上说：「一国元首来到别国首都侮辱其制度，公然干预内政，这种事前所未见。」

阿尔巴雷斯说，西班牙驻阿根廷大使馆将由代办掌理；他还说，意识形态的歧异可以讨论，但「有些事情没得谈」。

米雷伊随即回应，称西班牙的行动「荒谬，是傲慢社会主义者的典型做法」。

接着米雷伊又在社群平台X上继续挑衅桑杰士，表示他将于6月21日再次前往马德里领一座自由主义机构颁发的奖项。

米雷伊写道：「我们来瞧瞧他血液里的极权主义有多深…来瞧瞧他深重的自卑情结是否允许西班牙自由主义者颁奖给我本人。」