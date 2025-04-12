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阿根廷获IMF等机构金援1.36兆 总统看好经济空前成长

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（法新社华盛顿11日电） 国际货币基金（IMF）等3家国际金融机构今天对财务困窘的南美国家阿根廷提供420亿美元（约新台币1兆3600亿元）新金援。阿根廷总统米雷伊称国家经济将见「空前」成长。

除了IMF批准提供阿根廷新的4年期200亿美元纾困，世界银行（World Bank）也表示将为阿根廷经济注入120亿美元资金，另有美洲开发银行（Inter-American Development Bank，IDB）宣布100亿美元资助计画。

其中部分现金预计最快下周就会到位，以协助囊空如洗的阿根廷捍卫摇摇欲坠的披索汇价。这对米雷伊（Javier Milei）这位积极努力重振国家财务的自由主义派总统来说，是一大政治利多。

标榜自己是「无政府资本主义者」的米雷伊在电视演讲中说：「阿根廷将成为未来30年经济成长最强劲的国家。」他称国家经济将以「前所未有」的强度成长。

阿根廷经济部长卡布托（Luis Caputo）稍早表示，预期「在60天内」布宜诺斯艾利斯便可获得IMF、世银、美洲开发银行及其他来源提供190亿美元资金。

IMF理事会也发表声明说，上述数字包括其他们将「立即」拨款的首批120亿美元援助。（译者：林沂锋/核稿：张正芊）

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