阿根廷贫困人口攀升 数千民众参加首都街头耶诞晚餐

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（法新社布宜诺斯艾利斯24日电） 阿根廷约3000名无家可归民众今天参加在首都布宜诺斯艾利斯市中心举行的街头耶诞慈善晚餐，极端自由派总统米雷伊（Javier Milei）上台满一年，国内有半数人口受到贫困的影响。

54岁无家可归的毕亚葛拉（Walter Villagra）说：「我来这里，是因为我感到孤独，令人悲伤。」毕亚葛拉4年前失去电工工作后，目前他依赖捡拾铝罐为生。

这项名为「没有家庭不过耶诞节」的活动已连续第8年在国会大楼前举办，今天参加人数超出主办单位的预期。

主办单位之一的「被排除劳工运动」（Movement of Excluded Workers）发言人龚萨雷兹（Mariana Gonzalez）告诉法新社：「说今年是特殊的一年，那是因为贫穷人口越来越多，令人难过，但这是事实。越来越多人露宿街头，越来越多人来到慈善厨房，因为他们连一顿饭都没有，这是非常艰困的一年。」

国会大楼前的街道上，铺着桌巾的长桌，现场气氛欢乐，有飘在空中的气球、飘扬的音乐和踩高跷的小丑。

参加民众从单身成人、老年夫妇，到有孩子的家庭，他们用欢呼声和掌声迎接每辆运载食物的卡车到来。

根据阿根廷国家统计暨普查局（INDEC）统计，今年上半年阿根廷贫穷率上升了11个百分点达52.9%，其中18.1%为无家可归者。

同时，贫穷孩童比率达66%，即有700万名14岁以下孩童受影响。