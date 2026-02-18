降低对美国依赖 加拿大砸重金打造本土国防体系

（法新社蒙特娄17日电） 加拿大总理卡尼（Mark Carney）今天宣布一项5000多亿加元（3660亿美元）计画，目的在加强加拿大军事力量，并降低对美国的依赖。

卡尼公布加拿大首项国防产业战略。自美国总统川普施政冲击传统盟友体系以来，卡尼在上任11个月以来一直强调相关议题，这次宣布延续了这些主轴。

卡尼办公室指出，这项国防产业战略将投入「5000多亿加元」于加拿大的安全、经济繁荣与主权。

卡尼表示，除未来五年约800亿加元的政府直接国防支出外，还包括未来十年1800亿加元的国防采购，以及2900亿加元的国防与安全相关基础设施投资。

卡尼说，世界局势日益危险，加拿大在自我防卫方面远远不足，而依赖美国保护也不再切实可行。「我们过度依赖地理位置以及他人来保护我们」。

卡尼已成为全球批评川普政府最显着的声音之一。上月他在世界经济论坛（World Economic Forum）演说指出，川普已引发基于规则的全球秩序出现「破裂」。

卡尼也提及美国国务卿卢比欧（Marco Rubio）上周在慕尼黑安全会议（Munich Security Conference）的演讲，强调他认为的美加价值观差距正在扩大。

卡尼在发表国防计画演说后对记者谈话时，主动转向卢比欧的演说。他警告说，川普的外交首长谈及华府希望捍卫「基督教民族主义」。

卡尼表示：「加拿大的民族主义是公民民族主义」，渥太华的使命是捍卫这个幅员辽阔、多元国家每一位公民的权利。

他以法语补充：「加拿大民族主义正与其他形式的民族主义展开竞争。」

对卡尼而言，与美国日益脆弱的安全关系，并不意味着加拿大在国防上应单打独斗。

加拿大政府正寻求与欧洲联盟（EU）建立更紧密的军事关系。在慕尼黑安全会议期间，渥太华正式加入欧盟「欧洲安全行动」（SAFE）计画，使加拿大成为欧盟防务融资机制中唯一的非欧洲成员。

卡尼今天也谈到，希望在亚洲开拓新的国防出口机会，特别是与韩国合作。

他说，加拿大应建立「本土国防产业基础」，以确保在安全议题上「永远不会成为他人决策的人质」。

卡尼同时再次强调，必须维护加拿大在北极地区的主权。随着气候变迁导致气温上升、冰层融化，北极地区正开启关键矿产竞争的新时代。（编译：徐睿承）