限制川普对委内瑞拉再动武 美参院通过关键程序性表决

afp_tickers

2 分钟

（法新社华盛顿8日电） 美国联邦参议院今天朝通过一项决议迈出重大一步，这项决议旨在限制总统川普在未获国会授权下对委内瑞拉采取军事行动。美军本月3日突袭逮捕委内瑞拉总统马杜洛，震惊各界。

在包括5名共和党参议员的跨党派支持下，参院今天通过关键的程序性表决，此决议禁止美国在未获国会明确授权下，对委内瑞拉采取进一步军事行动。

实质性投票预计下周进行，一旦通过，将成为数十年来国会在限制总统单方面采取军事行动上最强硬的立场之一。

不过，这项举措被认为在很大程度上只是象徵性，因为该决议将在联邦众议院面临重重阻力，且在川普可能行使否决权的情况下几乎无法通过。

川普在自家社群平台真实社群（Truth Social）猛烈抨击投下赞成票的5名共和党参议员，痛斥他们「愚蠢至极」，还说他们「永远不应再当选公职」。

他补充说：「共和党人应该为那些与民主党人一起投下赞成票的参议员感到羞耻，因为他们试图削弱我们保卫国家与作战的权力。」

在此之前，美国对委内瑞拉的军事行动急剧升级，包括空袭和海上打击以及在拂晓前突袭委国首都卡拉卡斯（Caracas）抓捕马杜洛（Nicolas Maduro）。共和、民主两党议员皆表示，这些行动已超出一般执法范围，明显带有战争性质。

肯塔基州共和党参议员保罗（Rand Paul）在投票后强调，空袭他国首都并推翻其领导人是明显的战争行为，而美国宪法并未赋予总统这种权力。

自川普重返白宫以来，国会曾多次尝试通过类似决议，但都未能成功。（编译：刘文瑜）