雅各布斯获提名回锅NOAA署长 当年气象政治化挨轰

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（法新社华盛顿4日电） 在美国总统川普上一任期担任国家海洋暨大气总署署长的雅各布斯，今天再获川普提名出任同一职务。雅各布斯当年曾屈服于政治压力，为川普辩护作出误导公众的飓风预报。

法新社报导，雅各布斯（Neil Jacobs）于2018年至2021年主掌这个气象局上级单位，他曾因在「麦克笔门」（Sharpiegate）丑闻事件所扮演的角色而受到谴责；这是川普在上一任期内最离奇的事件之一。

这场争议始于2019年9月，当时川普依据过时资讯，错误声称飓风多利安（Dorian）将袭击阿拉巴马州。

美国国家气象局（National Weather Service）阿拉巴马州伯明罕（Birmingham）办公室马上纠正川普的说法，以免引起民众不必要的恐慌。

但川普坚持自己的说法，他愤怒地发布多篇推文反击，甚至展示一张变造的天气预报图，来支持自己的错误主张。图板明显用黑色奇异笔加了一笔，硬是在气象局暴风预测范围外加了条黑线，把阿拉巴马州圈入暴风范围。

多利安后来根本没碰触到阿拉巴马州，但当时由雅各布斯领导的国家海洋暨大气总署（NOAA）发表一则「无署名」声明，力挺川普的错误言论，引发气象学家大力抨击。

后来官方的调查严厉批评雅各布斯和另一名官员在这场闹剧中所扮演的角色。

美国国家公共管理研究院（National Academy of Public Administration）的一份报告指陈，NOAA为川普的说法进行辩护，「并非基于科学，似乎在很大程度上受到外界影响」。报告并警告说，这种行为会损害公众对科学机构的信任。

尽管有上述这段历史，雅各布斯如今再度获得川普提名，若经国会确认，他将回锅出任国家海洋暨大气总署署长。

由华府保守派智库「传统基金会」（Heritage Foundation）主导的「2025年计画」（Project 2025），呼吁分拆国家海洋暨大气总署，并批评这个机构是「气候变迁警报产业的主要驱动力之一」。

「2025计画」还寻求将美国国家气象局的功能完全私有化，让气象预报工作由AccuWeather等民营公司单独提供。

虽然川普在2024年竞选期间与「2025计画」划清界限，但现在他重掌白宫大权，这项计画似乎正在凝聚动能。

雅各布斯这次再获提名，已经招致尖锐批评。

非营利机构「忧思科学家联盟」（Union of Concerned Scientists）成员柯里特斯（Rachel Cleetus）表示：「如果用来协助保护人民和经济的数据变得不那么可靠，结果将对每个人造成真正的伤害，尤其是对那些处于气候危机前线的人。」

她又说，如果雅各布斯的提名获国会确认，他必须「承诺维护NOAA的科学诚信政策，并坚决反对任何分拆NOAA的企图，也不能将气象预报工作商业化，而这些正是『2025计画』支持者所主张的。」（译者：纪锦玲）