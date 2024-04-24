雪梨主教遇袭案 澳洲警方反恐扫荡再逮捕7人

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（法新社雪梨24日电） 澳洲警方今天逮捕7名青少年，他们据称与被控出于宗教动机袭击雪梨1名主教的少年有关。

亚述基督教教派（Assyrian Christian）教会主教艾马纽（Mar Mari Emmanuel）4月15日网路直播布道期间遭1名16岁青少年持刀砍伤，后者因此被控犯有恐怖主义罪行。

这名青少年已因袭击被拘留，但警方表示另外7名「受到宗教驱使」的青少年目前也被逮捕，称他们是「更广泛的同伴和同侪网络」的一部分。

新南威尔斯州（New South Wales）警察厅副厅长哈德逊（Dave Hudson）表示，对于这个网络的「密集」监视描绘出一幅令人担忧的画面，必须立即采取行动，他说：「恐怖主义环境和网路上年轻人的激进化是我们持续面临的问题。」

哈德逊告诉媒体：「他们在监视期间的行为使我们相信，如果他们要采取任何行动，我们将无法预防。而我们透过调查认为，很可能会再发生攻击事件。」

澳洲联邦警署（Australian Federal Police, AFP）反恐专家巴瑞特（Krissy Barrett）表示，这个网络「具有类似暴力极端主义的意识形态」。

尽管警方认为可能会有攻击事件发生，巴瑞特表示，他们目前尚未找到任何关于「特定地点、时间或目标」的证据。