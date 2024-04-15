雪梨卖场持刀捅人案疑似锁定女性 警方调查动机

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（法新社雪梨15日电） 澳洲雪梨购物中心13日发生乱刀捅人事件，警方今天表示，40岁男子考奇（Joel Cauchi）疑似锁定女性攻击，警方正在调查原因。

患有精神疾病的考奇13日在雪梨近郊「西田庞迪购物中心」（Westfield Bondi Junction）持刀攻击购物民众，造成6人丧生、12人受伤。考奇最后遭到员警击毙。

法新社报导，社群媒体上相关的影片显示，13日下午，蓄胡的考奇在场地宽广、人来人往的西田庞迪购物中心横冲直撞，追击的受害者大多是女性。

6名罹难者中有5名是女性，而多数伤者也是女性。

新南威尔斯州（New South Wales）警察局长韦柏（Karen Webb）说：「影片本身就显示出这一点，不是吗？这确实是我们调查线索之一。」

韦柏告诉澳洲广播公司（ABC）：「这对我和侦查人员来说都很明显，这似乎与案情有关，犯嫌把焦点锁定女性，避开男性。」

韦柏强调，由于犯嫌已被击毙，警方无从得知犯嫌的想法，「这就是为何侦查人员花这么多时间询问那些认识他的人是如此重要」。

考奇在社群平台脸书（FaceBook）上的资料显示，他来自布里斯本（Brisbane）附近的土乌巴（Toowoomba），曾就读于当地的高中和大学。

他右臂上有一个独特的灰色、红色和黄色的龙形纹身，有助警方用来辨识他的身分。

考奇当时的攻击行为持续了大约半小时，直到女警史考特（Amy Scott）开枪将他击毙。

考奇的父母在声明中表达对受害者的慰问，并说他们儿子的行为「确实可怕」，「我们仍在努力了解所发生的一切。他从十几岁起就一直在与心理健康问题奋战」。

根据警方说法，考奇据信约一个月前到雪梨，并在市内租用一个小型储藏空间，内有个人物品，包括一块冲浪板。

考奇的父母说，考奇一直住在车上和旅馆里，只偶尔透过简讯与家人联系。（译者：纪锦玲)